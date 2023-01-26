新华社北京1月25日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历兔年春节期间，多位外国政要通过各种形式，向中国和中国人民、华侨华人送上新春祝福，希望在新的一年里同中国加强合作，共创美好未来。

南非总统拉马福萨在总统网站发布声明说：“亲爱的中国兄弟姐妹们和全世界的华侨华人，祝愿大家新春快乐、万事如意！”他说，2023年非常值得庆祝，因为今年是南非共和国和中华人民共和国建立外交关系25周年，南非已接棒中国担任金砖国家主席国和金砖国家领导人会晤东道国。

津巴布韦总统姆南加古瓦在总统府发表视频讲话说：“我谨代表津巴布韦政府和津巴布韦人民，并以我个人的名义，向中国人民致以最热烈的祝福。我很高兴与中国人民一起庆祝这一重要的时刻。我们将在新的一年里继续巩固两国和两国人民之间牢固的友谊和团结。祝大家在新的一年里身体健康、事业兴旺、万事如意！”他还用中文祝贺大家“春节快乐”。

斯里兰卡总统维克拉马辛哈在拜年视频中祝愿中国迎来繁荣的兔年。斯里兰卡总理古纳瓦德纳向中国人民送上新春祝福。他说，中国是斯里兰卡真正可信赖的朋友，在斯里兰卡遭遇经济危机之际，中国向斯里兰卡伸出援手，助斯渡过难关，祝中国人民迎来幸福、繁荣的兔年。

马尔代夫总统萨利赫向中国政府和中国人民致以节日问候和良好祝愿，祝中国人民繁荣进步、幸福安康。他表示，期待和中国共同努力，不断拓展两国各领域互利合作，进一步提升马中密切的合作伙伴关系。马尔代夫外长沙希德对中国政府给予马方的密切配合和持续支持表示感谢，表示坚信马中友好合作伙伴关系将在未来进一步得到深化和加强。

塞尔维亚总理布尔纳比奇在2023年“欢乐春节——丝绸之路上的友谊大篷车”活动开幕式上祝贺中国农历新年。她代表塞政府和人民祝愿中国人民身体健康、阖家幸福，祝愿中国经济发展取得更大成就，希望新一年塞中“钢铁友谊”不断加强。

丹麦首相弗雷泽里克森和外交大臣拉斯穆森分别向中国人民和在丹麦华侨华人致贺信表达新春祝福。弗雷泽里克森说：“兔子代表温柔与善良。我期待丹中双边关系与合作在祥和的兔年里得以巩固和加强，特别是在绿色转型和贸易等领域。丹中两国有许多共同利益，特别是在应对气候变化方面。我们正面临着越来越多的全球挑战，只有通过共同努力才能应对。”

拉斯穆森说：“我真诚祝愿中国人民和在丹华侨华人春节快乐，希望兔年给大家带来幸福与好运。丹麦与中国有着许多共同利益，丹麦非常重视与中国关系。希望丹中贸易关系与人民之间的纽带在新一年得以加强，携手为创造一个更安全、绿色、可持续的世界共同努力。”

加蓬参议院议长米勒布通过视频向中国人民致以新春祝福。“我代表加蓬参议院，向兄弟般的中国人民送上诚挚的祝福。祝你们新一年健康、幸福、富足。我有幸见证了加中兄弟情谊不断升华，两国关系不断加强，两国议会合作往来日益频繁。”“愿兔年为两国人民带来更多合作机会，祝福两国人民安康、和谐。”

巴布亚新几内亚总理马拉佩应邀到中国驻巴新大使馆同馆员们共度春节时表示，华人为巴新经济社会发展作出重要贡献。在中国春节这一重要时刻，祝愿中国人民新年幸福安康，也祝愿巴新同中国关系和各领域务实合作持续深化发展，不断造福两国和两国人民。今年是兔年，兔子在中国文化中象征机智敏捷。巴新希望在新的一年里机敏地抓住中国新机遇，在双边高层交往、经贸投资和人文交流等领域取得新的更多成果。

斐济总理兼外长西蒂韦尼·兰布卡在出席中国驻斐济使馆、斐济中国文化中心及当地华人侨团联合举办的“斐济欢乐春节联欢会”活动上向中国人民致以新春的节日问候。他表示，斐济期待着与中国建立更密切的关系和更多元的合作。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)