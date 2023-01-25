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中苏务实合作不断提质升级（大使随笔）

韩  镜
2023年01月25日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　在位于南美洲北部的苏里南，每逢春节华侨华人都会欢聚一堂，互致新春祝福。挂灯笼、贴春联、包饺子、办春宴、发红包……喜庆祥和的传统年俗样样俱全。

　　自从2014年春节被确定为苏里南法定节假日以来，越来越多朋友加入了欢庆春节的队伍。苏里南的春节庆祝活动开放多元、独具特色，已成为当地的一张亮丽名片。中国驻苏里南大使馆与侨团联合举办的春节庙会一年比一年热闹，不同民族、不同肤色的当地民众或品尝饺子、春卷等中国美食，或尝试用毛笔书写汉字，或欣赏精美的中国工艺品，或拱手作揖、互道“新春大吉”“恭喜发财”，让庙会现场年味浓浓、其乐融融。

　　今年是华人定居苏里南170周年。一代代华侨华人秉承中华民族的优良传统，在这片美丽的土地上兴建家园、干事创业，与各族裔民众和睦相处、休戚与共，在贸易、餐饮、矿业、林业等行业闯出了一番天地，已成为苏里南社会的重要组成部分。华侨华人艰苦卓绝的努力、勤劳勇敢的作风、守望相助的精神、古道热肠的美德，赢得苏里南各族群的尊重。

　　中华文化与苏里南文化交融互鉴、华侨华人在苏里南耕耘奋斗，为推动两国关系发展发挥重要作用。建交近47年来，中国与苏里南始终相互尊重、相互信任、相互支持、共同发展。近年来，两国关系发展驶入快车道。在习近平主席与苏方领导人共同引领下，两国建立战略合作伙伴关系，政治互信不断增强，互利合作持续拓展，人文往来日益深化，各级交往更加密切。

　　中国企业建设的道路、桥梁、住房、社区中心等工程极大改善了苏里南基础设施面貌，有力带动了当地就业。双方互赠抗疫物资，谱写了风雨同舟、守望相助的感人故事。中方向苏方捐赠的新冠疫苗、援建的瓦尼卡医院为该国抗击疫情发挥关键作用。中国近年来向苏里南提供逾千个留学培训名额，助力苏方加强人力资源建设。越来越多的中国企业在苏里南投资兴业，双方务实合作不断提质升级，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。

　　庆祝农历新年不仅带来喜庆与欢乐，也为增进人民友谊、推动共同发展注入新的生机与活力。相信在双方领导人的擘画引领下，中国与苏里南关系将不断迈上新台阶。

　　（作者为中国驻苏里南大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月25日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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