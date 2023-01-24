新华社波哥大1月23日电 通讯：祖国重任在肩头 佳节无悔驻异乡——记春节留守的波哥大地铁项目中方建设者

新华社记者周盛平

今年是28岁的江苏姑娘颜紫君连续第六年在哥伦比亚过春节。“我没有大家想象的寂寞，现在工作很充实。”在她看来，公司办公室和食堂张灯结彩，喜气洋洋，大家围炉而坐包饺子，春节气氛不输国内。

颜紫君2016年大学毕业后被中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）录用并派驻到拉丁美洲工作，后来加入哥伦比亚首都波哥大地铁1号线项目。

和颜紫君一样今年春节留守的同事有50多人。

2019年10月，中国港湾和西安市轨道交通集团有限公司（西安地铁）组成联合体，成功中标波哥大第一个轨道交通项目。项目总经理吴宇介绍，地铁正式投入运行前，需要经历27个月的设计期、57个月的建设期和6个月的试运行期。

每逢佳节倍思亲。52岁的项目总经理助理张健，父母妻儿都在万里之外，他只能靠视频聊天缓解相思之苦。

张健2020年8月初赴任。这是他第一次到海外工作，虽然身上担子不轻，但他干劲十足。“总得有人留下来工作，说实话，能奋斗在‘一带一路’的前沿，做大城市的大交通项目，心中充满自豪。”

项目副总经理兼总工程师王昊已经连续错过3个春节回国的机会。过去20多年，他四海为家，在缅甸、加拿大、加纳、英国等多地管理、设计工程项目。父母年事已高，身体欠佳，他真想回家看看。然而，项目的设计交付工作到了关键时期，他是总工程师，没法离开。好在家人理解他，劝慰他安心坚守、好好工作。

“人言落日是天涯，望极天涯不见家。”聊起春节团聚，项目副总经理、西安地铁代表田建德无限感慨。西安地铁拥有轨道交通设计、建设、运营的丰富经验，但作为项目合作方参与海外项目，这还是第一次。过去三年，田建德带领团队克服各种困难，与中国港湾团队一起，按照合同要求完成了各项计划。

君问归期未有期。颜紫君说，我深深为自己是个中国人而自豪，期待回国拥抱那片热土。

田建德也表示，要脚踏实地地完成每一项工作，待到春暖花开时，再奔向祖国温暖的怀抱。

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