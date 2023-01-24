新华社贝鲁特1月24日电 通讯：“同圆和平梦，共庆中国年”——中国赴黎维和部队喜迎新春佳节

胡慧琦 李承君 王魁

刚柔并济的中国功夫、热情奔放的民族舞蹈、活灵活现的舞龙舞狮……春节前夕，由中国第21批赴黎巴嫩维和医疗分队主办的“同圆和平梦，共庆中国年”春节联欢晚会在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）东区营地举行。

联黎部队东区司令梅尔乔将军以及来自西班牙、塞尔维亚、萨尔瓦多、柬埔寨、印度尼西亚、巴西、法国等9个出兵国500余名外国官兵和当地友人，与中国维和官兵欢聚一堂，互道新春祝福，共祝中国农历新年的到来。

大红灯笼、中国结、“福”字剪纸和春联等将维和部队营区装点得喜气洋洋、年味十足。

晚会在中国鼓表演《雄狮耀中华》中拉开帷幕。随后，一个个极具中国特色的节目，让现场观众感受到中国春节的浓厚喜庆气氛。

“今晚我深深感受到了中华文化的魅力，我在联合国工作了10年，这是我最难忘的一次晚会演出。”一位黎巴嫩友人称赞道。西班牙维和军人桑特雷说，晚会非常有趣，自己尤其喜欢中国少数民族服装秀和中国武术表演。巴西维和军人铁特尔说，晚会精彩纷呈，为他们提供了一个了解中国文化的好机会。

现场各国官兵也带来了各自精心准备的节目。塞尔维亚和萨尔瓦多维和官兵的舞蹈、西班牙维和官兵的吉他弹唱……晚会上的异国风情与中国春节的浓厚氛围和谐交融。

“中国维和官兵的勤奋、敬业、专业化给我留下了深刻印象。”梅尔乔将军在晚会致辞中高度肯定了中国第21批赴黎维和医疗分队部署以来取得的工作成绩。“如今我们开启了新的一年，希望各分队继续精诚合作、共同配合完成维和任务。”

(责编：贾文婷、崔越)