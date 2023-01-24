新华社北京1月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫23日在访问南非期间表示，乌克兰可以通过中间人澄清与俄罗斯进行谈判的可能性。乌克兰国防部23日在社交媒体发布消息说，乌国防部情报总局发言人斯基比茨基认为今年春季至初夏对战局走向具有决定性影响。

——据今日俄罗斯通讯社23日报道，拉夫罗夫当天在访问南非并与南非外长潘多尔举行会谈后表示，乌克兰可以通过中间人澄清它如何看待局势的进一步发展以及与俄罗斯进行谈判的可能性。正如俄总统普京所强调，俄方并不拒绝就乌克兰问题进行谈判，但乌方回避谈判的时间越长，找到冲突解决方案的难度就越大。俄总统新闻秘书佩斯科夫同日说，目前俄乌之间不具备任何“事实上和法律上”的谈判条件。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日通报说，过去一天，俄军继续开展特别军事行动，在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克方向打死超过200名乌军人员，并摧毁乌军装甲战车、无人机、雷达站等装备，拦截14枚“海马斯”多管火箭炮火箭弹。

——乌克兰国防部23日在社交媒体发布消息说，斯基比茨基在接受外媒采访时表示，今年春季至初夏对战局走向具有决定性影响。他说，当前俄方已更换军事行动领导人并正在重新集结，顿涅茨克和卢甘斯克地区将面临“严酷和决定性”的战斗。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫23日在社交媒体发文说，乌方代表参加完在德国拉姆施泰因空军基地举行的乌克兰国防联络小组会议后已启程回国。他表示，伙伴国间的信任正在加强，这意味着会有更多的援助武器，下一次小组会议将在2月召开。（参与记者：刘恺、李东旭）

(责编：贾文婷、崔越)