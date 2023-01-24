据新华社北京1月23日电 综合新华社驻外记者报道：在农历兔年春节到来之际，我驻外人员、海外华侨华人、留学生举办一系列丰富多彩的庆祝活动，与当地民众分享中国春节的喜悦祥和，祝福祖国繁荣昌盛，共期美好未来。

新春的仰光，风和日丽，由中方援建和改造升级的仰光杜温纳国家体育馆内外洋溢着节日喜庆的气氛。缅华侨界春节篮球友谊赛暨新春庆祝活动21日在这里举行。正门前广场上“锦绣唐人街”门楼巍峨呈祥，两侧玉兔拱卫迎瑞，大红灯笼步道迎接四方来客。

庆祝活动上，舞龙舞狮、武术和高跷等表演赢得阵阵掌声。仰光中国文化中心呈现的中国生肖文化展重点展示兔生肖的文化传承。来自缅华书画协会的书法家现场书赠春联和福字。两国人士共同品尝仰光唐人街中华美食。中国驻缅甸使馆篮球队与本次篮球赛冠军队、前缅甸篮球队队员的两场友谊赛精彩纷呈，展现了水平和风采。

缅甸国家管理委员会主席敏昂莱表示，缅中两国友好交往源远流长，胞波情谊深厚。中国是缅甸重要邻国和全面战略合作伙伴，缅方十分珍视对华关系。值此中国新春佳节之际，向缅华侨胞、全体中国人民以及世界各地华侨华人送上吉祥如意的祝福。中国驻缅甸大使陈海表示，中方愿同缅方一道，继续传承胞波情谊，深化各领域交流与合作，持续推动构建中缅命运共同体，更好造福两国人民。

由全日本华侨华人社团联合会主办的“2023年全日本华侨华人春节晚会”日前在东京举行。晚会在多元管弦乐团演奏的《春节序曲》中拉开帷幕，东北大秧歌《欢天喜地过大年》，京剧选段《西游记》，二胡、琵琶和马头琴演奏一一登台亮相，书法与舞蹈结合的《墨舞神韵·中国梦》以遒劲笔力和劲健舞姿述说华夏同胞的中国梦，歌唱家倾情演唱《我和我的祖国》……台上演出精彩纷呈，台下掌声经久不息。

日本前首相福田康夫高度评价在日华侨华人对日本经济发展所起的重要作用，期待新的一年在日华侨华人再接再厉，同时也祝愿日中关系稳步向前。全日本华侨华人社团联合会会长贺乃和表示，海外华侨华人将共同努力，支持国内建设，与祖国同呼吸共命运。

联合国中国书会日前在纽约联合国总部举办线下春节联欢晚会。由联合国职员及家属等组成的合唱团表演了动人心弦的合唱《我的中国心》，舞蹈爱好者奉上了曼妙的藏族舞蹈《格桑拉》，钢琴曲《水草舞》和《平湖秋月》，歌曲《我爱你，中国》《我的太阳》，舞蹈《丢荷包》，扇子舞《吹梦到西洲》和现代京剧《红灯记》选段等精彩节目赢得阵阵掌声。

春节前夕，春晚、夜市、点灯等活动在英国轮番登场。在第十一届英国春晚暨少儿春晚上，身着红色年服、扮成小兔子形象的小学生们在舞台中央蹦蹦跳跳，瞬间点燃喜庆气氛。在全英中国留学生春节联欢晚会上，多才多艺的旅英中国留学生为观众奉献了一场高质量的演出。演出既有令人心潮澎湃的乐队演唱，也有展现中国传统文化的戏曲表演；既有令人惊叹不已的魔术，也有让人忍俊不禁的脱口秀。全英中国学生学者联谊会副主席王铭初说，留学生春晚不仅是学生们的欢聚时刻，也是向英国人介绍中国文化的大舞台。

希腊华侨华人以联欢晚会和音乐会喜迎中国农历春节的到来。联欢会上，歌曲、舞蹈、魔术等节目精彩纷呈，“家乡话拜年”“精彩瞬间”等视频展现了中希友谊的发展和中国侨胞在希腊的生活。由中国和希腊青年音乐家联袂演出的音乐会，以音乐为媒介架起两国人文交流的桥梁，展现了两大古老文明和合之美，促进了中希音乐家的交流和联系。

中国留荷学生学者联合会主办的春节联欢会分为青春新期待、华夏共新春、世界共团圆等三个篇章，歌曲、舞蹈、民乐、西洋乐和魔术等节目精彩纷呈，为线上线下近8000名观众呈现了一场视听盛宴。中国驻荷兰大使谈践在致辞中勉励在荷留学生培养家国情怀，坚定理想信念，学有所成，充分利用好出国求学的机会努力成长为栋梁之材，做好中荷关系的桥梁和纽带。

在塞浦路斯华侨华人迎新春联欢会上，塞浦路斯大学孔子学院全体师生、当地华侨华人和塞浦路斯民众同台表演了精彩纷呈的节目。中文、希腊语等多国语言合唱的《新年好》、昆曲《牡丹亭》选段、太极扇《功夫》、钢琴曲《吉利亚村庄》等博得阵阵掌声，塞浦路斯男高音歌唱家莫斯科菲安演唱的中国民歌《康定情歌》将现场气氛推向高潮。联合国驻塞浦路斯维和部队（联塞部队）维和警察负责人莎图·科伊武说：“演出让我们领略了中国文化的丰富多彩，中国茶也很好喝，很高兴能与我的中国同事、中国朋友一起在这里欢庆中国新年，一起度过美好的夜晚。”

在拉脱维亚大学孔子学院2023年春节联欢会上，孔院师生和中国武术爱好者等共同献上了丰富多彩的演出。拉脱维亚大学副校长瓦尔迪斯·赛格林什在致辞中表示，希望所有人在新的一年里多一些兔子的敏捷，成功实现自己的目标。

阿联酋第九届华侨华人春晚日前在迪拜歌剧院举行。演出高潮迭起，剧场内不时响起热烈的掌声。《春节序曲》民族乐器合奏让观众感受到浓浓的中国年味；歌曲《心的方向》、舞蹈《黄河之恋》抒发了海外中华儿女心系祖国的赤子之心；舞蹈《唐宫夜宴》《只此青绿》、歌曲《卷珠帘·梨花颂》则展示了中国文化的深厚底蕴和博大精深。

《 人民日报 》（ 2023年01月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)