新华社瑞士达沃斯1月21日电 （国际观察）贯穿达沃斯 美欧贸易争端汹涌无休期

新华社记者郭爽 李超

从世界经济论坛2023年年会开幕当天欧盟委员会主席冯德莱恩紧急宣布对美《通胀削减法案》的应对措施，到闭幕时关于“欧洲优先还是美国优先”的争论，美欧贸易争端堪称本届年会讨论最激烈的话题之一。

在一些与会者看来，美欧双方在年会期间没有显现相互妥协迹象，在经济、产业方面的利益纠葛已经从暗流涌动转向全面公开化。

美对欧洲多重“捆绑”

在瑞士小镇达沃斯，美欧争端围绕美国《通胀削减法案》展开。美国称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济，而欧盟担心这些歧视性补贴措施将扭曲市场，诱使企业将生产基地从欧洲转移到美国，大大削弱欧洲在汽车、电池、清洁能源等领域的产业竞争力，伤害欧洲国家就业。

与会者认为，该法案是美国继安全和能源方面后，对欧洲盟友的又一“捆绑”措施，或引发相关产业上下游企业“脱欧向美”。

随着乌克兰危机延续，欧盟出于安全忧虑与美国展现出应激性的抱团姿态，而美国却对欧洲“趁火打劫”，不仅向欧洲高价出售天然气和军火，还通过包含巨额产业补贴和遏制竞争的多个法案，引发欧洲多国强烈不满。

“我们欧洲人需要更好地培育自己的清洁技术产业。”冯德莱恩在年会开幕当天说，欧盟希望避免跨大西洋贸易和投资中断，努力确保欧美各自的激励计划是“公平和相辅相成的”。

欧洲应对举步维艰

德国总理舒尔茨在年会期间表示，《通胀削减法案》不应带有任何歧视，“保护主义阻碍竞争和创新，不利于减缓气候变化”。英国商务大臣格兰特·沙普斯更直言：美国的行为“危险”。

但美方并不打算退让。美国总统气候问题特使克里年会期间表示，避免气候变化造成灾难性破坏的唯一方法是政府和企业投入巨资。

本届年会开幕当天，冯德莱恩即推出欧盟对美《通胀削减法案》的应对措施：《绿色协议工业计划》。意在“让欧洲成为清洁技术和工业创新的家园，走上净零排放的道路”。然而，由于项目资金来源尚不明确，让这项计划显得软弱无力。

欧洲内部也存在不同声音，欧洲部分商界人士对《通胀削减法案》中的绿色补贴感到兴奋，认为欧盟需要与美国政府的做法相匹配。

“这是一个显而易见的问题……它已经动摇了欧盟，动摇了政界、工业界之间的讨论。”比利时化工巨头苏威公司首席执行官卡德丽在达沃斯说。

新兴市场难获公平

鉴于美欧之间的投资和补贴竞争，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在年会闭幕当天讲了个小故事：两个人在森林里被一只熊追赶，一个人掏出运动鞋，另一个人则问他是否当真觉得穿运动鞋能跑得比熊快，得到的回答是：我只需要跑得比你快。

“（然而）在气候危机中，我们每个人都需要运动鞋。”格奥尔基耶娃说，“如果我们只致力于让工业化国家清洁，而不是新兴市场国家，那我们所有人都会被‘煮熟’。”

尽管包括美欧在内的发达国家在应对气候变化方面的表态积极，但它们在向发展中国家提供资金和技术支持等问题上却态度消极，其先前承诺的每年1000亿美元资金支持仍未兑现。不仅如此，受能源危机影响，欧洲多国气候政策“回摆”，纷纷推迟退煤和减排进程，并增加从美国购买液化天然气的数量。

法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔认为，在任何情况下，补贴竞争都不应升级为贸易战。人们必须小心，不要让世界在此类贸易问题上进一步分裂。格奥尔基耶娃则敦促各国“务实、合作、做正确的事。为我们所有人的利益保持全球经济一体化。”

本届年会主题为“在分裂的世界中加强合作”。提倡正和博弈而非零和博弈，找到有可能扩大合作的共同点，探求扩大合作的有效机制，在后疫情时代各国经济亟需复苏的现实背景下显得至关重要，也是共同应对危机的要旨所在。

(责编：崔译戈、徐祥丽)