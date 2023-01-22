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世界经济论坛参会者：全球公共卫生主要挑战仍然存在

2023年01月22日09:51 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月20日电（记者刘曲）世界经济论坛2023年年会20日在瑞士达沃斯落下帷幕。出席论坛的多名专家和官员表示，尽管与新冠疫情早期阶段相比，目前的新冠重症率和死亡率已有很大改善，但全球仍面临疫苗公平、错误信息流行等一系列公共卫生挑战。

　　自新冠疫情早期阶段以来，世界卫生组织已敦促各国公平分配新冠疫苗。为此，世卫组织与合作伙伴于2020年发起了“新冠疫苗实施计划”（COVAX），以加快新冠疫苗的研发和生产，并确保世界上每个国家都能公平、公正地获得疫苗。

　　参加年会的全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利表示，新冠疫情以来，数量占全球约半数的低收入国家在疫苗接种方面仍相对落后，“（疫苗接种）差距仍然存在”。

　　在年会的一次小组讨论中，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安也表示，公平使用疫苗不仅是重要的人道主义目标，也是所有人走出目前所处新冠大流行阶段的最佳途径。

　　为确保疫苗公平，流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特在年会上呼吁各国和疫苗制造商优先向COVAX供应疫苗，并支持检测设备、疫苗及治疗药物等在世界各地的本地化生产。他还表示，制药公司有必要与发展中国家合作，分享相关的许可证、知识和技术，以帮助这些国家找到摆脱疫情影响的办法。

　　专家们还提出，即使像部分发达经济体那样有足够的疫苗和应对新冠大流行的准备措施，如果公众与政府、科研机构和学术界之间没有坚实的信任关系，未来应对类似公共卫生危机的努力仍可能受到负面影响，何况当前社交媒体上各类错误信息仍在广泛传播。

　　哈佛大学陈曾熙公共卫生学院院长米歇尔·威廉姆斯建议说，应以合作和尊重的方式建立合适的信息和传递信息的途径，以真正促进相关领域的变革。

　　伯克利也指出，“故意的错误信息”是未来挑战之一。

　　世卫组织呼吁，从倾听社区的关切和问题为切入点，促进对有关风险和健康专家建议的理解，以便更好地应对错误信息传播的影响。

(责编：崔译戈、刘慧)

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