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达沃斯声音：2023年全球经济风险与希望并存

2023年01月22日09:48 | 来源：新华网
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　　新华社瑞士达沃斯1月20日电 （国际观察）达沃斯声音：2023年全球经济风险与希望并存

　　新华社记者陈斌杰 陈文仙

　　作为世界经济论坛2023年年会压轴议程，多名经济界知名人物20日在瑞士达沃斯展望2023年全球经济。他们认为，尽管今年全球经济仍面临低增长、高通胀、乌克兰危机和增长不均衡等风险，但希望与挑战并存，不必过于悲观。

世界经济论坛2023年年会于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。（新华社记者连漪摄）

　　当天，在题为“全球经济展望：这是一个时代的终结吗？”的论坛上，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，尽管全球经济并不像前几个月担心的那样糟糕，“但不糟糕并不意味着好”，“我们应当谨慎”。

　　她说，世界仍面临多重风险：全球经济增速处于数十年来低水平，乌克兰危机仍在持续，这对全球经济信心是一种打击，对欧洲经济的负面冲击尤为严重。

　　美国前财政部长劳伦斯·萨默斯在论坛上警告，“不能把信心变为自满”，需要警惕有可能出现的新一轮通货膨胀。他表示，许多经济体债务负担过高，一旦加息幅度超过预期，很可能需要在全球范围内进行“金融救火”。

　　欧洲央行行长拉加德在论坛上呼吁，各国应继续保持谨慎的货币政策，以应对通胀高企的挑战。

　　法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，乌克兰危机是最令人担忧的因素，其影响并不局限于区域，而是会推高全球商品和能源价格。

为期5天的世界经济论坛年会1月20日在瑞士达沃斯落下帷幕。众多与会政界、商界、学界代表呼吁各国弥合分歧、加强合作，携手应对多重挑战。（新华社记者连漪摄）

　　日本央行行长黑田东彦表示，2023年亚洲国家存在经济增速不均衡的隐忧，应该对部分南亚和西亚经济体给予援助。

　　此外，格奥尔基耶娃认为，在绿色转型领域，发达国家利用公共资金来推动私营部门投资，这将扩大发达国家和发展中国家在该领域的差距。

　　论坛嘉宾指出，全球经济也出现了一些积极因素。

　　拉加德认为，目前全球经济形势较之前的预测有所好转，“情况正在变好”。2021年和2022年，各经济体倾向于采取保守的“防守模式”，而今年已经转变为寻求增长的“竞争模式”，这与众多经济学家的判断一致：全球经济没有之前想得那么糟糕。

　　萨默斯表示，今年冬天欧洲没有遭遇极寒天气，全球通胀速度已经减缓，中国优化调整了防疫政策，这些因素均利好全球经济复苏。

　　拉加德说，中国优化调整防疫政策有助于重振经济，利好全球增长。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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