中共中央、国务院20日上午在人民大会堂举行2023年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，引发海外华侨华人、我驻外机构人员、维和官兵、留学人员等热烈反响。大家纷纷表示，习近平总书记的讲话振奋人心、鼓舞斗志、催人奋进。新的一年，大家将坚定信心、顽强拼搏，在各自岗位上脚踏实地，埋头苦干，靠实干开创更加美好的未来，继续把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进，在同心共筑中国梦的伟大征途中留下自己闪亮的足迹。

“祖国的日益强大让我们感到由衷自豪”

“习近平总书记为海外华侨华人送来了祖（籍）国的关怀和爱心，让我们深受鼓舞，倍感振奋！”泰国潮州会馆副主席徐光辉感慨，过去的一年极不平凡，在百年变局与世纪疫情相互叠加的复杂局面下，中国经济保持增长，粮食增产，物价平稳，成功举办北京冬奥会、冬残奥会，海外侨胞对此深感自豪，坚定不移地支持中华民族伟大复兴。

中国驻阿联酋大使馆参赞李晓东表示，习近平总书记的讲话催人奋进，祖国发展取得的巨大成就鼓舞人心。当前，中国和阿联酋关系进入历史最好时期。“新的一年，我们将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，深入对接中阿两国发展战略，推动中阿合作不断迈上新台阶，谱写两国关系新篇章。”

中国第二十六批赴刚果（金）维和工兵分队副指挥长何飞说，习近平总书记的讲话既温暖人心又鼓舞斗志。维和官兵将继续积极投身维和事业，为建设和平安全的世界、为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗。

“习近平总书记的讲话让奋战在共建‘一带一路’项目的中国建设者们深受鼓舞，祖国日新月异的发展给了我们莫大的信心。”中国电建所属山东电建三公司项目经理莫兵说。他和同事们正奋斗在沙特红海公用基础设施项目建设上，“我们将继续坚守工作岗位、拼搏进取，为推动中沙务实友好合作、促进两国共同发展作出更多贡献。”

“尽管身处异国他乡，但我们时刻关注祖国最新发展，切身感受到祖国与日俱增的全球影响力。”法国诺欧商务孔子学院中方院长杨玉平表示，习近平总书记的讲话令人倍感振奋。孔子学院教师将继续积极做好汉语教学和中法教育文化交流工作，讲好中国故事、传播好中国声音，更好促进中法两国民心相通。

“作为在外求学的留学生，祖国的日益强大让我们感到由衷自豪，祖国的发展振兴是我们最温暖的依靠和最坚实的后盾。”全日本中国学生学者友好联谊会会长、东京大学在读博士匡峤岳表示，“海外青年学子将继续刻苦学习，练就过硬本领，不负青春韶华，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。”

“为中外友好合作不断作出新的贡献”

俄罗斯华侨文化艺术医学基金会主席孙锋说：“在中俄交流合作不断取得发展的今天，我们更要脚踏实地，投身中俄友好事业，为促进两国务实合作和人文交流贡献力量。”

中国驻葡萄牙大使馆政治处主任韩松余表示，习近平总书记的讲话令人深受启迪。“身处外交一线，我们将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，迎难而上、开拓进取，不惧艰险、恪尽职守，促进中葡关系实现更大发展，为持续推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。”

中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队政工副分队长兼政工组长郑伟利表示，习近平总书记的讲话给人以强大信心和力量。“新的一年，我们将继续恪尽职守、无私奉献，积极履行维护世界和平的使命任务，以实际行动为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体贡献更多力量。”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。中国路桥中东欧区域中心总经理杨栋表示，海外建设者深刻感受到祖国日益繁荣昌盛，正是祖国的发展为海外工程提供经济、技术支持和安全支撑，有力促进各国共同发展。“作为共建‘一带一路’合作项目的建设者，我们将以更加昂扬的奋进姿态，求真务实、注重实效，以高标准、可持续、惠民生为目标扎实推进相关项目建设，为中外友好合作不断作出新的贡献。”

中国（内蒙古）第二十三批援卢旺达医疗队队长赵尚军说，习近平总书记的讲话让人倍感振奋。“我们将牢记责任和使命，以更加坚定的信念和更加饱满的热情，充分利用自身专业知识和技能做好医疗援助工作，为增进中非人民友谊、推动构建人类卫生健康共同体贡献中国力量，为构建人类命运共同体展现中国担当。”

“聆听了习近平总书记的讲话，我们深受感动和鼓舞。”中国建设银行首尔分行总经理王玉洁说，“新的一年，我们将牢记习近平总书记的嘱托，动如脱兔、奋跃而上、飞速奔跑，发扬实干精神，积极推动中韩两国友好往来、促进两国经贸发展。”

“习近平总书记的讲话，使我们的奋斗精神更加昂扬、前进动力更加强大。”波兰格但斯克音乐学院在读博士孙雪儿表示，海外青年学子深切感受到个人命运与国家命运是紧密联系在一起的。“作为新时代的青年，我们应不负党和国家的培养和期待，学好专业知识、勇于砥砺奋斗、努力学成报国，在实现中国梦的奋进征程中书写无愧于时代和人民的新篇章。”

“在新时代新征程更加奋发有为”

中国驻西班牙大使馆政新处参赞田耕表示，习近平总书记的讲话蕴含宏伟愿景、饱含殷切期望。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。“身处外交一线，我们倍感责任重大、使命光荣。我们将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，踔厉奋发、笃行不怠，为开创新时代中国特色大国外交新局面、实现中华民族伟大复兴贡献力量。”

中国驻俄罗斯大使馆随员倪望舒表示，习近平总书记的讲话凝心聚力、鼓舞斗志。“作为一名青年外交官，我为能够参与新时代中国特色大国外交并贡献自身力量深感光荣和自豪。我将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，为不断开创新时代中国特色大国外交新局面作出不懈努力。”

中海油巴西有限公司总经理黄业华表示，习近平总书记在讲话中指出，新征程是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干。“奋斗创造历史，实干成就未来。新的一年，我们将继续在共建‘一带一路’国家坚守岗位、扎实工作，脚踏实地、埋头苦干，在新时代新征程更加奋发有为，努力创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的新业绩。”

英国伦敦南岸大学中医孔子学院公派教师容永说：“作为一名海外教师，我将始终坚持实干为要、奋勇拼搏，努力立足本职、竞展风流、尽显风采，发挥教育在中英文化交流中的重要作用，展现可信、可爱、可敬的中国形象，增进两国民众了解和友谊。”

“习近平总书记的讲话，激励我们靠实干开创更加美好的未来。只有脚踏实地、不断努力，才能让理想成为现实。”全英中国学生学者联谊会主席张瑞华表示，海外青年学子一定不负祖国期望和重托，勤于学习、精于专业、勇于实践，把人生规划与祖国发展需求紧密结合，投身于奉献祖国、振兴中华的伟大事业中，在实现中国梦的伟大实践中成长成才、建功立业。

（本报北京、莫斯科、曼谷、迪拜、约翰内斯堡、巴黎、东京、马德里、开罗、罗马、首尔、华沙、里约热内卢、伦敦1月21日电 记者曲颂、于宏建、肖新新、隋鑫、章念生、管克江、任皓宇、闫韫明、刘玲玲、岳林炜、颜欢、许海林、黄培昭、谢亚宏、马菲、于洋、吴杰、周卓斌）

《 人民日报 》（ 2023年01月22日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)