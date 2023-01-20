新华社莫斯科1月20日电（记者陈汀）多位俄罗斯专家日前在接受新华社记者采访时说，2022年中国经济顶住压力持续发展，未来中国仍将是全球经济增长引擎。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申说，在疫情、产业链供应链受阻等一系列不利因素影响下，去年中国GDP增速强于预期。

卡申说，随着中国优化调整疫情防控措施以及出台利好经济措施，2023年中国经济将稳步回升。他认为，中国在全球经济中的重要性只增不减，将继续成为全球经济增长引擎。

俄罗斯高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫也对2023年中国经济前景充满信心。他指出，中国拥有完善的基础设施、坚实的工业基础以及丰富的经济发展经验，中国政府有足够多样化的“工具箱”应对未来挑战。

卡尔涅耶夫说，鉴于中国在全球经济中的重要作用，中国经济更强劲增长将为世界经济复苏注入信心和力量。

关于俄中经贸合作前景，俄专家们认为，2022年俄中双边贸易额创历史新高，未来两国在工业、农业、旅游、科技、人文等领域合作潜力巨大。

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