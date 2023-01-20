人民网罗马1月20日电（记者谢亚宏）由中国驻希腊使馆、雅典中国文化中心、比雷埃夫斯市政府、阿提卡省政府、希腊中国和平统一促进会和所有旅希侨团联合主办的2023“温暖迎春”希腊华侨华人春节联欢晚会近日的在希腊比雷埃夫斯市政剧院隆重举行。中国驻希腊大使肖军正、公参赖波、武官王润绪、参赞李颖、办公室主任郭晓宇、雅典中国文化中心主任任刃、阿提卡副省长乔治·德莫普洛斯、比雷埃夫斯市长亚尼斯·莫拉里斯以及在希中资企业和机构、华侨华人留学生代表、中希各界友好人士等逾500人济济一堂，共同欣赏了一场精彩纷呈的演出。

晚会正式开始之初，希腊管弦乐团演奏的《茉莉花》和多首希腊名曲拉近了中希两国观众的情感，现场观众轻声合唱、如痴如醉。主办方精心准备的“希腊华侨华人家乡话拜年”“2022年中希关系的十个精彩瞬间”和“2022年侨界和中资机构十个精彩瞬间“视频，为大家呈现出中希友谊的发展和中国侨胞在希腊的幸福生活。

中国驻希腊大使肖军正在晚会上发表新春致辞，他表示，在过去的一年里，中希两国在各个领域的合作都取得了重要的成就。关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。未来，中希关系将迎来更好的发展，中希两国人民的友谊也将更加友好和紧密，他代表中国驻希腊使馆衷心地祝愿祖国繁荣昌盛，全世界各族人民新春快乐、所得皆所愿。随后，肖军正向各侨团代表发放春节礼包，传递祖国的关怀和温暖，与旅希侨胞共庆新春的到来。

守护相望，众志成城。在晚会的第一篇章“往事”中，总导演王欣、朗读者俱乐部成员刘慧雯和王丽娜感人至深的叙事诗、邱丽丽和李思樾的歌曲表演《从前慢》和雅典中文学校的古筝群奏《这世界那么多人》，为大家娓娓道来华侨华人在希腊的艰辛创业路和拳拳爱国心，包括奥运会火炬点燃和传递、利比亚撤侨、抗疫等重要经历。大屏幕上一张张老旧照片的回放，栩栩如生地再现出勇敢勤劳、爱国爱乡的华侨华人形象。

植根异土，孜孜不辍。第二篇章“奋斗”讲述了与时俱进、开拓创新的故事，由华人广场舞团队带来的《创意广场舞》、希腊魔术表演和ChinaRock华人乐队《摇滚串烧》组成，不同的年龄段人群用他们的表演诠释出他们对生命和热情的理解。

水乳交融，互利共生。“融入”作为晚会的第三篇章，以中外合作表演为主，由矫婕、王艺霖表演的《钢伴芭蕾舞》、希腊华人合唱团《友谊地久天长》和中希艺术家们同台演绎希腊传统曲目《比雷埃夫斯的孩子》组成，引发现场中希两国观众的合唱，东西方古老文化在此时此刻交织交融。

勠力同心，未来可期。晚会的终篇“希望”，包含中希表演者带来的中国T台秀、田昕光演唱、唯米华人文化推广中心伴舞的《如愿》和合唱《我和我的祖国》，表达了华侨华人对祖国的热爱和美好祝福，全场齐声合唱、热泪盈眶。

在节目表演期间，阿提卡副省长乔治·德莫普洛斯、比雷埃夫斯市代表伊里尼·伊万努，以及中远海运比港有限公司副总裁金备源接受了现场采访。他们都表示，非常高兴看到如此经典传统的中国新年表演，希望未来两国之间的文化合作越来越多。愿未来中希友谊源远流长，祝中希朋友们新春快乐。

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