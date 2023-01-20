新华社北京1月20日电 综合新华社驻外记者报道：在癸卯兔年春节到来之际，中国常驻联合国代表团以及驻外使领馆以多种形式同驻在国各界人士、华侨华人、中资机构代表等共度佳节，畅叙友情，并希望在新的一年里继续为推动中外友好关系发展贡献力量，共创美好未来。

中国常驻联合国代表团举行新春招待会。中国常驻联合国代表张军致辞说，当今世界休戚与共，我们面对着共同挑战，唯有共同努力，才能把梦想变为现实。我们要坚持团结合作，坚持真正的多边主义，坚持发挥联合国在国际事务中的核心作用，向着维护共同安全、促进共同发展、打造共同未来的目标前进再前进。中国是联合国的坚定支持者，将继续履行大国责任，以新征程上的新发展、新作为，为世界贡献新机遇、新希望，让我们的未来更加美好。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中首先用中文“春节快乐”送上祝福。他说：“兔象征着活力和机敏，这是人类面对困难和考验时所需要的品质。”古特雷斯对中国与联合国保持强有力伙伴关系以及中国对国际合作的支持表示感谢。“通过国际社会共同努力，我们能够促进和平和可持续发展，创造一个更加美好的世界。”

第77届联大主席克勒希表示，过去的一年充满危机，希望新的一年迎来可喜的变化。让我们学习兔子善良、平和、体贴的品质，摆脱各种干扰，共同推动联大在危机管理和转型这两大优先事项上取得积极进展。克勒希祝中国人民新年快乐。

中国驻美国大使馆举办2023年新春招待会暨中华美食之夜。使馆临时代办徐学渊表示，春节是中国最隆重的传统节日，传承了中华民族绵延数千年的文化和价值观，寄托了中国人民对美好生活的向往和追求。在新的一年里，期待同美各界有识之士共同努力，落实好两国元首达成的重要共识，不断减少两国关系的噪音，增添两国关系的和音。祝愿兔年为中美两国和世界人民带来更多希望和好运。

中国驻法国大使馆举办“温暖迎春”系列活动。大使卢沙野与来宾座谈交流，向华侨华人致以诚挚的新春问候和美好的节日祝福，希望在新的一年里继续推动中法和中欧关系迈上新台阶。

中国驻越南大使馆举办2023年“温暖迎春”海外过大年活动。在越留学生和使馆外交官代表献上精彩纷呈的文艺节目，寄托对祖国繁荣强盛和中越世代友好的美好祝愿。大使熊波同在场中国留学生亲切交谈，勉励他们争做中越民间友好使者，为两国关系发展添砖加瓦。

中国驻南非大使馆举办“2023年欢乐春节暨侨界新春招待会”。大使陈晓东说，今年是中南建交25周年。中方愿同南方以落实两国元首重要共识为引领，不断增强政治互信，深化务实合作，加大相互支持，促进民心相通，共同捍卫多边主义和国际公平正义，携手同心，并肩前行，共同谱写中南中非命运共同体新的华彩乐章。

南非前总统莫特兰蒂在致辞中表示，中国共产党带领中国人民找到了成功的发展模式，为世界各国政党树立了可资借鉴的典范。南中互利共赢的友好合作关系既为两国人民、也为世界人民带来福祉。

中国驻印度大使馆举办“福兔暖侨心 共聚迎新春”华侨华人春节招待会。使馆临时代办马珈介绍了过去十年中国取得的伟大发展成就，并向在印侨胞致以新春祝福。

中国驻尼泊尔大使馆举办新春招待会。招待会上举办了图片展，展示了党的二十大、中国新时代十年发展成就及中尼双边交往等内容。大使陈松致辞说，过去一年，中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断取得新进展。中方愿同尼方携手努力，打造更加紧密的中尼命运共同体。

尼泊尔联邦议会联邦院主席蒂米尔西纳出席招待会并致辞说，尼中是好邻居，两国一直高度重视合作和伙伴关系。他强调，中国的支持对尼泊尔的发展非常重要，期待今后双方继续推进合作。

中国驻卢旺达大使馆举办2023年春节招待会。大使王雪坤表示，2022年是中卢双边关系取得硕果的一年。新的一年，中方愿同卢方携手努力，为两国发展、世界和平作出新的贡献。

中国驻瑞典大使馆举办2023年旅瑞侨胞新春招待会。大使崔爱民表示，希望旅瑞侨胞发挥桥梁纽带作用，向瑞典民众展示真实、立体、全面的中国，积极推动中瑞各领域务实合作，把个人事业融入时代大势，用奋进拼搏开创美好未来。

中国驻巴拿马大使馆举办2023年春节招待会。大使魏强在致辞中说，中国将始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚定奉行互利共赢的开放战略，以中国式现代化推动人类进步，以中国的新发展为包括巴拿马在内的世界各国提供新机遇。

中国驻布隆迪大使馆举办“温暖迎春”新春联谊活动，在布中资企业联合会、华侨华人联谊会、布隆迪大学孔子学院和布各界友人共同打造了一台精彩演出。使馆临时代办王原说，活动充分体现出中布两国传统文化的魅力和两国休戚与共的兄弟情谊。

中国驻法兰克福总领馆举办“温暖迎春”活动启动仪式。总领事孙从彬向大家致以新春问候，并表示“外交为民”是驻外使领馆不变的宗旨，总领馆将竭尽所能为同胞们提供防疫抗疫协助和领事服务，将“始终与大家在一起”。

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