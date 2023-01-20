新华社瑞士达沃斯1月19日电 专访：2023年粮食安全危机仍难化解——访国际农业发展基金会总裁拉里奥

新华社记者郭爽 陈文仙 玛蒂娜·福斯

国际农业发展基金会（农发基金）总裁阿尔瓦罗·拉里奥日前在世界经济论坛年会期间接受新华社记者专访时指出，2023年粮食安全危机仍难化解，与去年相比情况不会变得更好。

拉里奥说，去年全球供应链出现的一些问题将影响2023年粮食安全状况。“我们正与许多合作伙伴一起研究如何解决化肥供应等问题，然而考虑到2022年种植季的情况，2023年不会有太多好消息。”

农发基金等五家联合国机构去年7月发布的2022年《世界粮食安全和营养状况》报告称，全球消除饥饿和营养不良的进展在“开倒车”。报告说，2021年全球有8.28亿人受饥饿影响，较2020年增加约4600万。

拉里奥说：“我们看到各地正在采取行动解决粮食危机，但速度还不够快。许多小农户遭遇生活成本危机以及难以获得食物和肥料等困难。”不过，许多旨在解决粮食系统问题的举措已开始实施，涉及税收、补贴、粮食生产、分配等内容。

拉里奥认为，科技是应对当前粮食危机不可或缺的力量。他指出，在发展中国家和地区，小农户占贫困人口很大比例，早期预警系统、无人机等技术可以为他们提供帮助，“将科技转化为粮食生产和分配的能力非常重要”。

谈到2023年全球经济形势，拉里奥说，从国际货币基金组织、世界银行等机构公布的报告来看，全球经济增长将明显放缓。在这种情况下，世界各地的弱势群体都会受到影响。

拉里奥说，农发基金目前在帮助农村地区脱贫、技术转让等方面与中国开展合作，中国科技公司切实帮助许多小农户解决了付款等问题，农发基金正在“努力学习”中国解决方案，并将其推广到南南及三方合作中。

拉里奥说：“中国一直是农发基金的重要合作伙伴，在南南及三方合作中发挥着重要作用。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)