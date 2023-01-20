新华社瑞士达沃斯1月19日电（记者李超 郭爽）世界经济论坛2023年年会16日至20日在瑞士东部小镇达沃斯举行，能源转型成为热议话题。多名参会者认为，中国能源转型将为全球经济增长作出积极贡献。

金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普在年会期间对新华社记者说，中国是太阳能、风能和电池储能等高增长领域的最大投资者之一。随着对绿色能源领域投资的加大，中国将为全球经济增长作出非常积极的贡献。

马斯多普还指出，中国在绿色出行方面表现亮眼，新能源汽车保有量占全球一半，可在推动世界经济低碳增长方面发挥重要作用。

宁德时代新能源科技股份有限公司市场体系联席总裁屠枫告诉记者，此次参会令他印象最深刻的是“几乎所有参会者都在讨论新能源转型”，面对这一清晰的发展趋势，宁德时代不仅希望成为全球新能源汽车产业的电池供应商，还希望同各国政府建立合作，帮助推动各国电气化转型发展。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在会前接受记者采访时表示，中国是可再生能源生产大国，可再生能源不仅有利于环境和气候，而且创造的就业机会比传统能源行业多得多。

石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯为中国发展可再生能源点赞。“这是中国推动可持续发展和经济增长所需要做的。”盖斯说，中国政府决心使用更多可再生能源以实现碳中和，并且正在这一领域发挥领导者作用，“我们对此表示十分钦佩”。

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