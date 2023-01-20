新华社联合国1月19日电 联合国大会主席和联合国经济及社会理事会（经社理事会）主席19日举行联合吹风会，介绍工作设想，听取会员国意见。中国常驻联合国副代表戴兵在吹风会上发言，呼吁两大机构帮助发展中国家应对紧迫挑战。

戴兵表示，联大和经社理事会应充分倾听发展中国家呼声，重点关注发展中国家在减贫、粮食安全、能源安全、发展筹资、公共卫生、基础设施互联互通等领域的现实需求，提供有针对性支持，营造良好国际环境。

戴兵说，今年联合国将举办可持续发展目标峰会等重要活动。两大机构应协同推进相关筹备进程，凝聚广泛政治共识，推动国际社会加强政策协调和团结合作，为落实2030年议程后半程注入强劲动力。

戴兵表示，联大和经社理事会应按照《联合国宪章》授权，在确保会员国主导前提下，充分发挥各自优势，减少不必要重复，为联合国系统及其下属机构提供有效政策指导，推动联合国发展领域工作全面提质增效。

戴兵说，新的一年，中方将继续践行真正的多边主义，维护联合国在全球发展合作中的中心地位，积极参与联大和经社理事会各项进程，也愿就落实全球发展倡议和高质量共建“一带一路”同各方交流经验、分享机遇，为落实2030年议程作出更大贡献。

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