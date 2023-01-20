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中国驻意大利使馆举办2023年春节招待会暨“温暖迎春”活动

2023年01月20日11:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马1月19日电 （记者谢亚宏）中国驻意大利使馆近日举办2023年春节招待会暨“温暖迎春”活动。中国驻意大利大使贾桂德出席活动并致辞，现场为旅意人员代表颁发“暖心包”。领区内华侨华人、留学生、中资机构和新闻机构代表等80余人欢聚一堂，共庆兔年新春佳节。

贾桂德强调，2022年中意全面战略伙伴关系行稳致远。习近平主席同梅洛尼总理在G20巴厘岛峰会期间会见，对中意关系发展作出战略引领。意大利是中国在欧盟的第四大贸易伙伴，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴，中意拥有广泛共同利益和深厚合作基础。中意均高度重视可持续发展，在绿色能源、生态环保、数字经济等领域合作基础良好，打造新经济增长点的未来前景可期。

贾桂德表示，党和政府始终关心牵挂着广大海外侨胞。驻意大利使馆积极践行“外交为民”理念，全心全意为侨胞们做好领事证件服务和领保协助工作。今后，使馆将继续坚决维护在意同胞合法权益，全力为广大侨胞办实事、解难事、做好事，成为大家在海外的坚强后盾。

贾桂德高度肯定我旅意人员长期以来顽强拼搏、艰苦创业，勤奋求学的奋斗精神。鼓励大家在新的一年里继续团结一心，不断发扬全球中华儿女爱国传统；发挥自身优势，促进中意各领域务实合作；积极做传播中国文化的使者，向意社会各界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

活动期间，贾桂德向与会代表颁发“暖心包”。贾桂德表示，“暖心包”虽小，但传递着党和政府的关心关爱，包含着使馆全体人员的美好祝福，希望通过“暖心包”为大家带去温暖和力量。

与会各界代表感谢祖国和使馆的深切关怀，为祖（籍）国发展取得的辉煌成就深感自豪，纷纷表示会将党和政府的暖心情意牢记在心，并以此为激励，在新的一年继续开拓进取，积极推动中意友好合作，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

(责编：崔译戈、杨牧)

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