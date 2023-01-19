新华社北京1月19日电（记者成欣）外交部发言人汪文斌19日表示，中方敦促日方尊重国内民众和国际社会的正当关切和强烈呼声，信守承诺，切实以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推核污染水排海的不负责任行径。

当日例行记者会上，有记者问：针对日本政府上周宣布将于今年春夏间向海洋排放福岛核污染水，近日，日本国内多个团体和多国人士纷纷公开发声，批评日本政府违背承诺，对排海决定表示强烈反对。请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，海洋环境关乎国际社会整体利益，核污染水排海绝非日本一家之事。日本政府不顾国内外普遍关切和强烈质疑，强推核污染水排海方案，这种自私自利的做法当然会引发各界不满和批评。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所相关负责人表示，日本单方面强推核污染水排海行动与国际环境保护法规倡导的做法背道而驰。韩国民间环保组织“环境运动联合”有关负责人指出，核污染水排海如果实施将成为一个十分负面的先例；如果允许日方长期向大海排放核污染水，那么是不是今后所有放射性物质都可以倾倒入海？俄罗斯科学院希尔绍夫海洋研究所首席研究员认为，日本拟排放入海的核污染水中含有大量无法通过现有技术被彻底过滤的放射性物质，具有严重危害性。

汪文斌说，尤其令人遗憾的是，日本政府及东电公司曾经做出得不到相关方理解不会处置核污染水的承诺，现在却违背承诺一意孤行。太平洋岛国论坛秘书长普纳表示，日本政府承诺在处置核污染水方面和太平洋岛国保持沟通，并提供所有独立的、可核实的科学证据，但令人遗憾的是日本政府没有合作，他们打算做的事情与之前的承诺背道而驰；本区域国家坚定认为，在所有相关方都确认安全之前，不得把核污染水排放入海。

“我们敦促日方尊重国内民众和国际社会的正当关切和强烈呼声，信守承诺，切实以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推核污染水排海的不负责任行径。”他说。

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