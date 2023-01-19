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中国志愿者为巴基斯坦阿富汗难民营学生送棉衣

2023年01月19日18:46 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡1月19日电（记者姜江 唐斌辉）由在巴基斯坦的中国青年和巴青年组成的志愿者组织中巴青年交流小组18日来到位于巴首都伊斯兰堡西南部的一处阿富汗难民营，将由中国热心人士捐赠的110件棉衣交给难民营小学的学生们，为他们送上来自中国的温暖。

　　“非常感谢中国朋友捐赠的棉衣，这解了我们的燃眉之急。”难民营小学校长萨希卜·沙阿说。他告诉记者，难民营小学教室设施十分简陋，冬天也缺少取暖设备，能够穿上保暖的棉衣对于在教室里学习的学生来说非常重要。

　　本次活动的发起人、中巴青年交流小组负责人马斌在接受记者采访时说，中巴青年交流小组自2013年起持续关注巴基斯坦的阿富汗难民营问题，定期为伊斯兰堡的阿富汗难民营提供生活用品和学生文具，努力改善他们的生活条件。

　　据了解，这处难民营建于2010年，现有大约700个家庭，难民数量约为3500人。

　　联合国难民署2022年6月公布的数据显示，在巴基斯坦有超过128万名注册阿富汗难民。目前，巴基斯坦政府、在巴国际组织以及像中巴青年交流小组这样的公益组织正在努力帮助难民解决他们在生活中碰到的问题。

(责编：刘洁妍、张悦)

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