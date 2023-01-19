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综合消息：共庆兔年新春 共话交流合作——中国驻外大使馆举办2023年春节招待会

2023年01月19日17:41 | 来源：新华网
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新华社北京1月19日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历新年来临之际，中国驻外大使馆举办春节招待会，当地政府官员、各界友人、华侨华人、中资机构和留学生代表等欢聚一堂，共庆兔年新春，共话交流合作，共祝双边关系迈上新台阶。

中国驻俄罗斯大使馆举行俄友人春节招待会，俄政要，主要政党、媒体、学府、友好团体负责人及各界友好人士近千人参加活动。大使张汉晖表示，展望2023年，新时代中俄关系前景广阔。中方愿与俄方一道，充分挖掘合作潜力，提升合作水平，维护两国和两国人民共同利益，维护世界和平与稳定。

俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫说，俄中关系经受住国际风云变幻的考验，在高水平上继续推进，不仅塑造了大国相交的典范，也为乱变交织的世界注入稳定性。

中国驻墨西哥大使馆举办2023年新春招待会，墨政府、议会高级官员和友好人士、华侨华人、工商界代表等出席。来宾们共同观看“新时代中国的非凡十年”图片展。大使馆临时代办王惠君致辞说，希望每个人都可以做一名“发光者”，携手照亮后疫情时代前进之路。

参加招待会的墨众议院墨中议会友好小组主席波列文斯基说，任何了解中国的人都会爱上这个国家。她提议通过墨众议院平台定期组织推广中国文化活动，增进当地民众对中国了解。

中国驻马来西亚大使馆举办新春招待会，马来西亚政府官员、各界友人、华侨华人、在马中资企业和中国留学生代表等欢聚一堂，共迎新春。大使欧阳玉靖说，中马两国经贸联系十分紧密，2022年双边贸易额创历史新高。中方愿同马方一道朝着共建中马命运共同体的大方向稳步前行。

马来西亚外长赞比里表示，相信马中关系未来将继续保持良好发展势头，不断迈上新台阶。

中国驻马尔代夫大使馆举办“温暖迎春”华侨华人新春招待会，在马华侨华人、中资企业代表、维拉学院汉语中心老师、留学生代表等近100人欢聚一堂，共迎新春。大使王立新说，过去一年，中马共建“一带一路”合作取得丰硕成果，人文领域交流合作精彩纷呈，使馆还举办了研讨会、摄影绘画展、中马友谊赛跑等一系列活动。中马传统友谊更加牢固，发展前景更加光明。

17日晚，中国驻马耳他大使馆内张灯结彩、欢声笑语不断，马方各界友人及当地华侨华人、中方机构和中资企业人员、留学生代表等150余人共庆兔年春节。在马侨胞表演了富有中国特色的文艺节目，当地友人也深情演唱中文歌曲，抒发对中国文化的热爱。大使馆临时代办彭熠军表示，中马关系的蓬勃发展，离不开各界朋友的关心和支持，希望继续发挥好桥梁纽带作用，为增进两国人民友谊、促进互利合作作出更大贡献。

中国驻智利大使馆举行春节招待会，智利各界友人，旅智侨胞、中企员工、中文教师、留学生代表等共庆兔年新春。大使牛清报致辞说，2022年是中智关系在新起点上平稳过渡并长足发展的一年，中国企业积极参与智利基础设施建设，双方还举办丰富多彩的文化活动，搭建起中智民心相通的新桥梁。中方有关中外人员往来的新举措，将进一步便利双边贸易和投资，推动各领域互利合作和人文交流。

中国驻拉脱维亚大使馆和里加中国文化中心共同举办2023年新春联谊会，拉各界友好人士和华侨华人、留学生、中资企业代表出席。大使梁建全致辞说，过去一年，中拉关系克服困难，保持稳定发展。双边贸易投资稳步增长，人文交流拉近彼此距离。愿与拉方共同努力，推动两国关系继续稳定发展。

中国驻塞浦路斯大使馆举行“温暖迎春”侨界春节招待会，华侨华人社团、中资机构、维和警队、孔院教师、志愿者、留学生代表等出席。大使刘彦涛表示，希望广大侨胞与祖国同呼吸、共命运，为推动两国各领域合作积极贡献力量。

中国驻斯洛伐克大使孙立杰在新春招待会上致辞时表示，2022年中斯关系保持良好发展势头，各领域交流合作取得积极进展。中斯传统友谊在互利互惠、互帮互助中不断延续、升华。当地华侨华人、中文教师、中国留学生和中资机构员工等近100人出席招待会。

中国驻古巴大使馆举办2023年春节招待会，华侨华人、中资机构和留学生代表等200余人共聚一堂。大使马辉在致辞中说，在新的一年里，中古将以两党两国领导人达成的重要共识为引领，推动各领域交流合作，更好造福两国人民，携手构建中古命运共同体。

中国驻肯尼亚大使馆举行“温暖迎春”新春招待会，旅肯华侨华人、留学生、中资机构人员和在内罗毕国际组织中国籍职员代表等100余人出席。大使周平剑在致辞中表示，2023年中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观同肯尼亚加强团结合作，积极落实中非合作论坛会议成果和全球发展倡议、全球安全倡议，积极促进共建“一带一路”高质量发展，推动中肯友好合作更上一层楼。招待会上，使馆还发放了“温暖迎春”慰问包和“新春暖心包”，传递祖国的关怀和温暖。

中国驻苏丹大使馆举行春节招待会，华侨华人和中资机构代表、中国援苏丹医疗队和中国驻阿卜耶伊维和部队和维和警察代表近300人出席。临时代办张向华向来宾介绍过去一年中国建设取得的伟大成就，并表示，中苏关系在过去一年取得重大进展，两国元首为双边关系发展掌舵领航，各层级交流互访持续凝聚互信合力，双方在多边场合保持密切协调配合，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互支持更加坚定有力。

(责编：岳弘彬、胡永秋)

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