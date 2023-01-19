新华社瑞士达沃斯1月18日电 综述：世界经济论坛参会者对中国经济发展前景充满信心和期待

新华社记者陈文仙 郭爽 陈斌杰

新年伊始，素有“世界经济风向标”之称的世界经济论坛年会16日至20日在瑞士东部小镇达沃斯以线下方式举行。世界经济论坛再次将目光投向中国，参会者对中国经济增长前景和活力普遍持乐观态度，对中国助力全球经济增长充满信心和期待。

石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯在接受新华社记者采访时表示，中国优化调整防疫政策对全球经济和能源行业意义重大，也将有力推动中国与世界其他国家和地区之间的贸易，“我们对中国经济充满信心”。

沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫对新华社记者表示，中国在应对挑战方面一直“令人印象深刻”，他对中国经济发展前景表示“非常乐观”，中国市场潜力巨大，相信中国将为世界提供更多市场机遇。

金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普告诉记者，中国经济将在2023年实现强劲增长，消费活力释放将对经济产生“滚雪球效应”，他对此抱有强烈预期。

日前，一些外国投行纷纷上调中国2023年经济增长预期，荷兰国际集团和高盛分别上调至5%和5.2%。美国银行一项面向基金经理的调查显示，近期认为中国经济会出现更高增速的受访者比例大幅提高。

瑞士信贷银行董事长阿克塞尔·莱曼在论坛上对中国经济增速也做出了积极预测。他说，中国经济基本盘良好，增长潜力大。

标普全球总裁兼首席执行官道格拉斯·彼得森在论坛上表示，今年亚洲经济将迎来强劲增长，随着中国优化调整防疫政策，消费潜力将被释放，今年中国经济将迎来强劲增长，尤其在今年晚些时候。

一些参会者还对中国市场的巨大潜力充满信心和期待，并认为一旦中国企业生产恢复到疫情前水平，将刺激贸易流动并恢复供应链。

普华永道会计师事务所全球董事长鲍勃·莫里茨十分看好中国市场的巨大潜力。他告诉记者，鉴于中国强大的消费基础、技术进步和最大出口国的地位，他看好中国的经济前景。

马斯多普表示，作为世界第二大经济体，中国的增长将带动全球增长，“中国消费复苏将对全球经济产生积极影响”。他说，绿色产业、旅游业等都是中国的高增长领域，比如中国是绿色能源、太阳能、风能和电池存储领域的最大投资者之一。

联合国助理秘书长、联合国全球契约组织总干事桑达·奥佳博表示，她对今年中国经济增长表示乐观，中国在推动实现联合国2030年可持续发展目标方面的作用至关重要。“中国是一个充满活力的经济体，在全球经济中发挥重要作用。”

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