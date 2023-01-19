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仰光中国文化中心举办“欢乐春节”活动

2023年01月19日16:35 | 来源：新华网
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　　新华网仰光1月19日电（记者张东强）“古韵新春迎金兔 欢欢乐乐过大年”联欢活动18日在仰光中国文化中心举行，来自缅甸中国企业商会、缅甸“一带一路”商会、缅中友好协会等机构的近百名嘉宾参加了活动。

　　联欢活动在欢快喜庆的中国传统舞狮表演中拉开序幕，通过传统的醒狮点睛仪式、“古韵新春”春节联欢文艺节目、2023年“中国北方冰雪旅游海外推广季”推介、现场抽奖、“笔尖上的中国年味”文化体验活动、中国汉服拍照打卡、春节美食品鉴等活动，让嘉宾们感受和体验中国春节文化。

　　仰光中国文化中心主任徐玲介绍，“欢乐春节”活动由中国文化和旅游部主办，自2001年起已经连续举办了22年，覆盖全球100多个国家，越来越多的文化元素融入活动中。徐玲表示，今天举办的联欢活动是仰光中国文化中心2023年“欢乐春节”系列活动之一。希望通过内容丰富、形式多样的“欢乐春节”系列活动，让缅甸人民了解春节，感知中国传统文化，进一步加深中缅“胞波”情谊。

　　据了解，仰光中国文化中心2023年“欢乐春节”系列活动还举办了主题征文比赛、摄影比赛和新春媒体招待会，还将举办“欢天喜地闹元宵”联欢活动。此次活动由仰光中国文化中心和缅甸“一带一路”商会共同主办。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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