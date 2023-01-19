人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

卢森堡大学孔子学院举办“欢乐春节”晚会

2023年01月19日09:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社卢森堡1月18日电（记者潘革平）作为庆祝中卢建交50周年和卢森堡“欢乐春节”系列活动之一，由卢森堡大学孔子学院主办的“大美不言”2023年“欢乐春节”乐舞晚会17日晚在卢森堡国家音乐厅举行，受到观众热烈欢迎。

　　晚会分为乐、舞两部分。在《春之序曲》的美好祝愿中，卢森堡蒙代康日城市管乐团开启晚会上半场“乐”，5首耳熟能详的舞曲为现场观众带来一场别出心裁的舞之乐。

　　联合国中文日青年文化使者、英国女中音歌唱家菲比·海恩斯以一首经典民歌《茉莉花》拉开下半场“舞”的序幕。来自伦敦大学金史密斯舞蹈与表演孔子学院的艺术团，带来中国传统民族舞蹈，其间还穿插展示了古筝、京剧、武术等中国传统元素。晚会在群舞《春歌》中落下帷幕。

　　卢森堡大学新任校长延斯·克赖泽尔在开幕致辞中表示，十分高兴与中国复旦大学共建孔子学院，结成合作伙伴，期待在2023这个吉祥兔年与中国高校开展更多科研和文化交流合作。

　　中国驻卢森堡大使华宁在致辞中表示，随着中国进一步优化疫情防控措施，希望卢森堡大学和孔子学院继续发挥桥梁纽带作用，促进两国教育文化交流合作。

　　这是卢森堡大学孔子学院线下举办的第二场大型春节晚会，也为中卢建交50周年系列活动画上圆满句号。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部