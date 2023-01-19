新华社卢森堡1月18日电（记者潘革平）作为庆祝中卢建交50周年和卢森堡“欢乐春节”系列活动之一，由卢森堡大学孔子学院主办的“大美不言”2023年“欢乐春节”乐舞晚会17日晚在卢森堡国家音乐厅举行，受到观众热烈欢迎。

晚会分为乐、舞两部分。在《春之序曲》的美好祝愿中，卢森堡蒙代康日城市管乐团开启晚会上半场“乐”，5首耳熟能详的舞曲为现场观众带来一场别出心裁的舞之乐。

联合国中文日青年文化使者、英国女中音歌唱家菲比·海恩斯以一首经典民歌《茉莉花》拉开下半场“舞”的序幕。来自伦敦大学金史密斯舞蹈与表演孔子学院的艺术团，带来中国传统民族舞蹈，其间还穿插展示了古筝、京剧、武术等中国传统元素。晚会在群舞《春歌》中落下帷幕。

卢森堡大学新任校长延斯·克赖泽尔在开幕致辞中表示，十分高兴与中国复旦大学共建孔子学院，结成合作伙伴，期待在2023这个吉祥兔年与中国高校开展更多科研和文化交流合作。

中国驻卢森堡大使华宁在致辞中表示，随着中国进一步优化疫情防控措施，希望卢森堡大学和孔子学院继续发挥桥梁纽带作用，促进两国教育文化交流合作。

这是卢森堡大学孔子学院线下举办的第二场大型春节晚会，也为中卢建交50周年系列活动画上圆满句号。

(责编：崔译戈、徐祥丽)