新华社瑞士达沃斯1月18日电（记者陈斌杰）联合国秘书长古特雷斯18日在瑞士达沃斯呼吁，全世界应该弥合分歧，重建信任，携手应对多重挑战。

古特雷斯当天在世界经济论坛2023年年会上发表演讲。他说，世界面临着相互关联的挑战，其中包括“几代人以来最严重的地缘政治分歧和不信任”，“我们需要弥合所有这些分歧并重建信任”。

古特雷斯说：“我们的世界在许多方面都受到一场‘完美风暴’的困扰。”目前全球面临经济增长放缓、生活成本危机、供应链中断、地缘政治冲突、新冠疫情和气候危机等多重挑战。

古特雷斯说，年会的主题阐明了当今世界的困境：我们需要合作，但我们面临分裂。他呼吁改革并建立更加公平的全球金融体系。为实现可持续发展目标，发展中国家迫切需要资金支持以推动减贫和粮食安全工作。他敦促各成员国实施“有意义的气候行动”。他还呼吁改善女性参与经济的机会，加强疫苗公平参与和合作，提升全球粮食安全水平。

本届年会16日在瑞士东部小镇达沃斯拉开帷幕，主题为“在分裂的世界中加强合作”。

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