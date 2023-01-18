新华社北京1月18日电 题：世界切盼中美关系新年回正轨

新华社记者吴黎明

作为当今世界最重要的双边关系之一，中美关系的健康稳定攸关两国人民和世界福祉。新的一年，中美关系向何处去，国际社会极为关心。反对遏制中国，反对搞“脱钩”“断链”，期盼中美关系重回正轨，正成为国际社会主流呼声。

当前，世界正处于一个重大历史转折点，看待和处理中美关系，要登高望远、把握大势。中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。这些常识性认知，近年来被华盛顿一些政客们抛弃，他们频频制造麻烦，动辄威胁“断链”“脱钩”，让中美关系阴霾重重。华盛顿的做派连很多美国人都看不下去。美国布鲁金斯学会去年11月发布一份题为《美国对华政策的航向修正》的报告指出，美国必须与中国建立“持久和富有成效的工作关系”。报告说，在双边、人员交流和多边领域，美国和中国都有许多共同利益，两国需要合作。

经贸合作是中美关系的“压舱石”和“推进器”。中美经贸关系的实质是互利共赢，而非零和博弈。中国是美国第一大贸易伙伴，“断链”“脱钩”不符合美国自身利益，损人害己。美国《外交政策》杂志前不久刊文称，美中两国在贸易领域尚未发生也不太可能发生“脱钩”。报道援引多位美国工商界人士观点表示，当前美中经济关系仍在加深，单方面与中国“脱钩”或使美国失去产业优势。

尽管受疫情影响和美方干扰，2021年中美贸易额依然达到4.88万亿元人民币，同比增长20.2%；2022年前11个月，中美贸易额为4.62万亿元人民币，同比增长4.8%。中国拥有难以替代的产业链优势。美国苹果公司去年10月发布的2021财年供应商名单显示，约190家供应商中有150家在中国大陆设有工厂。中国美国商会去年5月发布的2022年度《美国企业在中国》白皮书显示，中国仍然是美国企业的首选市场，83%的受访企业不考虑将生产或采购转移出中国。商会会员们认为，中美经济“脱钩”不符合双方的经济利益。

数十年来，经济全球化促使产业链、价值链、供应链不断延伸拓展，生产要素全球流动，为世界经济提供强劲动力，汇聚成不可阻遏的全球化潮流。联合国贸易和发展会议数据显示，2021年全球贸易额达到28.5万亿美元，比2020年增长25%；2022年全球贸易额预计将达到约32万亿美元的创纪录水平。美国一家搞“断链”“脱钩”无异于螳臂当车，最终受损的只会是自己。奥地利《标准报》前不久刊发由耶鲁大学经济学教授戈德伯格撰写的评论指出，所谓全球福祉不过是零和博弈、中国崛起意味着美国衰落的想法是错误的，经济战不符合任何人的利益。

美国和中国是世界第一、第二大经济体，巨大的经济体量决定了良好的中美经贸关系对两国乃至世界发展都具有重要意义。然而，近年来美国胁迫其盟友参与对中国的打压与“脱钩”。美国企图靠牺牲盟友利益来维系自己的全球经济主导权，这种做派不得人心。德国总理朔尔茨明确表态：“中国仍是德国以及欧洲的重要经济和贸易伙伴——我们不想与他‘脱钩’。”美国外交学者网站前不久刊发题为《不要强迫欧洲在中美之间选边站》的文章指出，美国的胁迫外交是有代价的：这有可能在跨大西洋关系中注入摩擦、损害信任。英国《金融时报》网站日前刊登题为《阻止中国发展不应成为西方目标》的文章指出，中国是世界经济的重要组成部分，“如果你希望中国陷入衰退，那么你很可能也希望世界陷入衰退”。

所以，奉劝某些依然执迷不悟的其他西方国家政客，随美起舞是战略性错误抉择，最终只会让自己国家沦为牺牲品。德国《新德意志报》网站前不久就刊文指出，毫无保留地站在美国一边“并不是一个有希望的选择”。文章以美国推出损害欧洲利益的《通胀削减法》为例说明，美国一向奉行“美国优先”，甚至会通过违背世贸组织规则的补贴措施吸引欧洲投资和资本。《日本时报》网站前不久刊文指出，许多日本企业担忧东京会更深地卷入华盛顿和北京之间日益加剧的经济竞争，“我们希望日本政府明白，我们不想在中国面临风险”，日本应该在增强供应链弹性、应对非传统安全威胁和气候变化等一系列问题上加强与中国沟通。

一些新兴经济体和发展中国家更是反感美国搞大国竞争、逼迫他人选边站队的霸道做派。香港《南华早报》网站前不久刊文指出，东南亚国家的命运在很大程度上与21世纪中美关系的发展轨迹息息相关。就经济发展而言，东南亚国家更希望中美两国携手合作，而不是展开零和竞争。

中美合则两利，斗则俱伤。太平洋足够大，容得下百舸争流；地球足够大，容得下中美共同发展。推动中美关系重回健康稳定正轨，找到有利于维护世界持久和平繁荣的正确相处之道，是世界的殷切期盼。正如美国《洛杉矶日报》网站最近刊文指出，华盛顿和北京需要携手合作以应对国际社会共同面临的一些重大挑战。

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