新华社布鲁塞尔1月17日电（记者康逸）欧盟成员国经济和财政部长17日在布鲁塞尔举行会议，重点就当前颇具争议的美国《通胀削减法案》展开广泛讨论。

欧盟轮值主席国瑞典财政大臣伊丽莎白·斯万特松在会后记者会上表示，欧盟国家将继续讨论如何应对美国《通胀削减法案》绿色补贴条款，这些措施对欧洲公司不利。“我们要团结起来，做正确的事情。”

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当天晚些时候会见美国贸易代表戴琦时表示，在美国出台《通胀削减法案》的背景下，挑战依然存在。走歧视性补贴或税收抵免的道路是有问题的。补贴在鼓励发展绿色和气候友好型技术方面发挥着作用，但补贴不能以影响市场良好运转和公平竞争为代价。相反，欧盟和美国应为双方的创新者和投资者建立一个开放、繁荣的跨大西洋市场。

东布罗夫斯基斯强调，欧美需要同样的游戏规则，努力消除贸易摩擦，“我行我素既没有效率，也不可取”。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼16日在欧元集团会议后举行的一场记者会上表示，欧盟将采取果断举措保卫欧洲竞争力，在简化政府补贴规则的同时避免欧洲单一市场分裂，包括通过设立欧洲主权基金支援成员国。

去年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。美国称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济，欧盟则认为法案部分内容涉嫌贸易保护主义。

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