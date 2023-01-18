新华社瑞士达沃斯1月17日电 综述：提振全球经济“关键推动力”——世界经济论坛热议中国优化调整防疫政策

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

世界经济论坛2023年年会在瑞士小镇达沃斯举行期间，中国优化调整防疫政策成为众多高级别会议“热词”。多位出席年会的经济学家和机构负责人表示，中国因时因势不断优化调整防疫政策，不仅进一步提升自身经济增长预期，还将有力提振全球增长信心。

香港交易所主席史美伦表示，中国优化调整防疫政策后，消费需求将得到释放，制造业重新恢复繁荣，这将成为全球经济增长的“关键推动力”。

她认为，新的一年，部分经济体陷入衰退或许不可避免，但中国、印度、印度尼西亚等亚洲新兴经济体将表现亮眼，亚洲经济总量占世界的份额预计将进一步提升。

瑞士信贷银行董事长阿克塞尔·莱曼表示，世界呈现多极化发展趋势，不同国家和地区面对的经济压力不同。美国和欧洲均面临衰退压力，中国经济表现值得关注。从其他国家和地区的经验来看，优化调整防疫政策后的经济增速将高于预测水平。

莱曼表示，中国经济基本面良好，具备较大增长潜力，实际表现很可能优于预测水平。

标普全球总裁兼首席执行官道格拉斯·彼得森表示，今年上半年，美国、欧盟和英国可能出现“温和衰退”，亚洲的强劲增长将利好全球经济复苏。其中，随着中国消费需求得到释放，今年晚些时候中国经济预计将迎来强劲增长。

香港交易所集团行政总裁欧冠升将中国优化调整防疫政策称为“2023年全球市场最积极的催化剂”。他注意到，新年伊始，流入中国的合作项目国际投资明显增多。此外，过去两年间中国居民储蓄率显著上升，意味着巨大消费潜能。

经济合作与发展组织秘书长科尔曼则表示，中国优化调整防疫政策有助于缓解全球通胀压力。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)