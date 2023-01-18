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世界经济论坛2023年年会举行

刘鹤出席并发表致辞

2023年01月18日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社瑞士达沃斯1月17日电  国务院副总理刘鹤1月17日出席达沃斯世界经济论坛2023年年会并发表致辞。

　　刘鹤表示，中共二十大成功召开，选举产生了以习近平同志为核心的新的中央领导集体，擘画了未来五年乃至更长时期中国式现代化发展的宏伟蓝图。按照中共二十大精神，不久前召开的中央经济工作会议对2023年经济工作作出部署，强调必须坚持发展是第一要务，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持全方位扩大对外开放，坚持依法治国，坚持创新驱动发展。经过努力，今年中国经济将实现整体性好转，增速达到正常水平是大概率事件。

　　刘鹤指出，中国的金融体系总体稳健。我们针对房地产领域风险，着力稳定预期，提供合理流动性，放松过热时期的调控措施，积极扩大有效需求。未来中国房地产业稳定发展仍有足够的需求支撑。中国的基本国情决定了必须对外开放，不断提高对外开放质量和水平，我们反对单边主义、保护主义，推动全面加强国际合作。

　　本次论坛年会的主题是“在分裂的世界中加强合作”。与会期间，刘鹤应约与有关国家政要、学者、企业家会见交流。出席论坛前，刘鹤在苏黎世分别会见瑞士联邦委员兼财政部长凯勒—祖特尔、前联邦委员兼财政部长毛雷尔，双方愿共同推动中瑞关系发展，深化两国经贸、金融、创新等领域合作。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月18日 02 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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