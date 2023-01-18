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西班牙多举措提振经济

本报记者  颜  欢
2023年01月18日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　西班牙财政大臣日前表示，2022年西班牙经济增长率预计超过5%，高于去年第四季度4.4%的预测数据，“西班牙有望成为欧元区经济表现抢眼的国家”。西班牙《国家报》分析认为，西班牙2022年国内生产总值有望恢复至疫情前水平。

　　当前，西班牙多项经济指标企稳向好，其中就业市场显著扩大颇受关注。据西班牙社会保障部本月初公布的数据，2022年西班牙失业人数降至284万人，年就业总人数同比上涨3.9%，就业市场创下2007年以来最好成绩。西班牙IE大学商学院就业指导顾问娜塔莉亚·舒斯托娃对记者表示，西班牙就业市场正从疫情冲击下迅速恢复，“从2022年暑期情况来看，企业用人需求量较大，相对比较容易找到理想工作”。

　　西班牙经济恢复进程并非顺风顺水。2022年初，国际评级机构纷纷下调西班牙经济增长预期。2022年7月西班牙通胀率一度达到10.8%，创下1984年9月以来新高。西班牙政府持续出台各项提振政策，取得一定效果。

　　面对通胀高企问题，西班牙内阁会议近日批准实施第三轮纾困措施，加上前两轮纾困措施投入的资金，政府共投入450亿欧元，以减轻能源、食品等价格上升对民众生活的冲击。据报道，政府的一揽子计划包括直接援助、减税和租金管制等内容，例如承诺向约420万户年收入不超过2.7万欧元的家庭一次性发放200欧元补贴等。能源方面，政府将此前的减税政策再延长6个月，继续为公路运输业、农业、渔业和航运业从业者提供燃料补贴，并向普通民众提供公共交通方面的折扣。食品方面，政府决定在2023年上半年取消适用于面包、牛奶、鸡蛋、水果、蔬菜等食品的增值税。西班牙政府还与欧盟达成协议，限制用于电力生产的天然气价格。

　　西班牙政府多轮举措提振了当前经济。西班牙经济学家莱奥波尔多·托拉尔瓦表示，西班牙经济遭受的巨大冲击正在缓解。“鉴于西班牙国内的高储蓄水平，以及私营部门并未出现严重金融失衡的现状，市场对2023年西班牙经济形势普遍持乐观态度。”

　　西班牙埃尔卡诺皇家研究所分析认为，得益于政府财政政策支持，西班牙通胀压力持续减缓，这一趋势有效提振和巩固了消费者信心，为今年西班牙经济增长创造有利条件。不过，政府如继续采取扩张性财政政策以刺激国内市场，相关政策制定必须更加审慎、加强覆盖面，防止出现结构性赤字。

　　（本报马德里1月17日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月18日 15 版）
(责编：牛镛、白宇)

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