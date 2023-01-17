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外交部发言人：中国将为推动世界经济复苏注入更多信心和力量

2023年01月17日21:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月17日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌17日表示，随着中国疫情形势整体向好、生产生活加快恢复正常，中国经济社会活力和潜能将充分释放，为推动世界经济复苏注入更多信心和力量。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，经合组织秘书长科尔曼16日表示，非常欢迎中方调整疫情防控措施，这将有助于确保供应链高效运转，有助于缓解全球通胀。中方对此有何回应？

　　汪文斌说，近期越来越多的国际专业机构普遍认为，中方优化调整疫情防控措施将为世界经济复苏带来重大利好。世界经济论坛总裁布伦德日前表示，中国优化调整防疫政策将进一步推动经济增长，有助于全球经济复苏。国际货币基金组织认为，2023年中国经济将稳步增长，成为世界经济的最大积极因素。摩根士丹利、高盛集团、汇丰银行、英国巴克莱银行、法国外贸银行等多家国际投行和金融机构纷纷上调2023年中国经济增速预期。

　　“中国政府因时因势主动优化调整疫情防控措施，是高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确之举。”汪文斌说，随着中国疫情形势整体向好、生产生活加快恢复正常，中国经济社会活力和潜能将充分释放，为推动世界经济复苏注入更多信心和力量。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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