新华社伊斯兰堡1月17日电 专访：巴中合作有利于地区和平繁荣发展——访巴基斯坦总统阿尔维

新华社记者姜江 唐斌辉 王欢

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维日前在首都伊斯兰堡总统府接受中国媒体联合采访时表示，巴中合作有利于推动地区和平繁荣发展。

阿尔维表示，巴中关系历久弥坚，两国关系发展源于深厚友谊。多年来，各领域合作项目的展开不断巩固两国关系发展。

今年既是“一带一路”倡议提出10周年，也是“一带一路”重要先行先试项目——中巴经济走廊启动10周年。阿尔维表示，“一带一路”倡议为巴基斯坦经济社会发展带来了巨大帮助。

回顾10年间中巴经济走廊建设的发展成果，阿尔维表示，中巴经济走廊建设解决了巴基斯坦经济发展所需的能源、基础设施等众多问题，为瓜达尔港带来了发展。巴方将发挥好瓜达尔港的货物运输功能，加快港口发展。

阿尔维表示，巴基斯坦历届政府都十分重视巴中合作。巴方期待两国在农业、科技、扶贫等领域进一步加强合作，愿在特殊经济区建设等发展领域学习借鉴中国经验，促进合作共赢。

阿尔维表示，过去3年来，中国通过对外援助新冠疫苗、分享疫情信息和数据等措施，为全球抗击新冠疫情发挥了积极作用。巴方感谢中方在疫情期间派出医疗专家组、提供疫苗支持巴方抗疫，并妥善照顾了巴基斯坦在华留学生。

阿尔维感谢中方在2022年巴遭受严重洪涝灾害时对巴提供了大量援助。巴受气候变化影响极大，在向清洁能源过渡的过程中，中方给予了巨大帮助。巴方期待在太阳能、风能和水力发电等领域与中方长期合作。

阿尔维再次祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。他表示，中共二十大的胜利召开，再一次证明中国共产党领导中国人民找到了一条符合中国国情的发展道路。

阿尔维表示，他阅读过习近平主席所著的书籍，习近平主席深入基层的工作经历令他印象深刻。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议具有全球视野，对国际社会应对气候变化、疫情防控、和平发展等具有重要意义。

阿尔维鼓励巴中两国媒体加强合作。他表示，巴中两国都是人口大国，两国媒体加强合作不仅有助于人民辨伪求真，更有利于为世界各国受众提供真正有价值的新闻。

在中国农历癸卯兔年即将到来之际，阿尔维代表巴基斯坦人民向中国人民致以诚挚问候和良好祝愿。“春节快乐，兔年大吉！”阿尔维用中文说。

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