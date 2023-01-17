据新华社萨格勒布1月15日电 （记者李学军）根据克罗地亚政府的规定，从15日零时起，作为法定货币流通了28年之久的库纳正式停止流通，欧元从此将完全取代库纳成为克罗地亚唯一的法定货币。

克罗地亚于今年1月1日加入欧元区，为帮助居民适应欧元，克罗地亚政府规定，从1日零时到14日午夜为库纳和欧元并用时期，15日零时起库纳不再流通和使用。

克罗地亚加入欧元区之后，居民银行账户上的库纳按照欧元和库纳1∶7.5345的汇率自动折算成欧元。在2023年一整年时间内，居民可以到银行网点、邮局等把手中的现金免费兑换成欧元，2024年1月1日起可到克罗地亚中央银行进行免费兑换。

据克罗地亚中央银行估计，由于货币更换，收回的库纳钞票将超过5亿张，库纳硬币重量将达5200吨，它们将被送入机器进行切割、熔化。出于环保原因，收回的库纳钞票不再被焚烧，而是被切碎后用于公共建筑工程的绝缘材料，硬币被熔化后另作他用。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 17 版）

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