本报记者 李志伟

据美国媒体近日报道，美国国防部下属机构曾在社交媒体推特通过操控话题、欺骗性宣传等手段干预中东民众舆论认知，持续推进有利于美国及其盟友的叙事。这是美国政府利用社交媒体平台散布虚假信息、操纵国际舆论的又一实证。

美国独立调查网站“拦截”不久前披露，推特公司内部文件显示，该公司将美军中央司令部运营的一些社交账户列入“白名单”，而这些账户随后被用于在国外开展“隐秘影响行动”。2017年7月，美国五角大楼下属联合作战司令部的一名官员纳撒尼尔·卡勒给推特公共政策团队发了一个表格，上面标有52个阿拉伯语账号。卡勒当时称，这些账号都属于美军中央司令部。卡勒要求推特优先服务其中6个账号。有一个账号专门用来宣传美国无人机对也门的军事袭击，例如美国无人机袭击是“精确的”，杀死的是恐怖分子而不是平民。还有的账号侧重宣传美国在叙利亚支持的民兵组织，在伊拉克宣传反伊朗信息等。许多账号专注于一个领域的话题，有的账号则定期变换话题内容。按照卡勒的要求，推特将这一批阿拉伯语账号放入“白名单”，以便“用来放大某些信息”。

2022年8月，美国斯坦福大学网络观察室和社交网络分析公司格拉菲卡共同发布题为《听不到的声音——五年来亲西方的隐蔽影响力行动评估》的研究报告，同样披露美国实施的“隐秘影响行动”。研究人员发现，“隐秘影响行动”使用的账号经常冒充新闻媒体或者使用虚假身份，以俄语、阿拉伯语和乌尔都语等至少7种语言发布信息。这些账号将目标国家分成不同群组。以阿富汗群组为例，在美国和阿富汗塔利班签署和平协议前后、2021年8月底美军撤出阿富汗之前，这些账号的活跃度达到顶峰。中亚群组则通常伪装成关注中亚事务的媒体机构，以俄语受众为目标群体，批评俄罗斯外交政策、美化美国对中亚的援助等。还有一些虚假的媒体机构账号从亲西方的消息来源，反复复制可信度低的新闻材料，或稍加修改、或偷梁换柱，重点宣传美国对中亚国家的财政与物质支持。该报告指出，这些账号不断推进服务于美国及其盟友利益的叙事，同时对俄罗斯、中国、伊朗等国进行攻击。分析人士认为，这些虚假账号很可能由美国军方管理运营，旨在通过开展秘密信息战实现传播美国价值观、诋毁他国的目的。

事实上，从冷战时期发起“知更鸟计划”收买媒体操纵舆论，到新世纪借“洗衣粉”“白头盔”对伊拉克、叙利亚发动战争等，美国有关方面不断编造散布虚假信息。《纽约时报》指出，多年来，美军司令部一直在向海外受众宣传亲美新闻和信息。社交媒体公司关闭一些与美国军方有关的账户的决定表明，“此类活动已经走得更远了”。2022年5月，在美国国会举行的听证会上，联邦参议员兰德·保罗直言：“你知道谁是世界上最大的虚假信息传播者吗？是美国政府。”美国反战组织“公正外交政策”执行主任埃里克·斯珀林指出，美国国会和社交媒体公司应该进行调查并采取行动，让美国公民知道自己缴纳的税款被用来“正面宣传”美国无休止的战争。

（本报华盛顿1月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 17 版）

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