本报记者 王传宝

首届非洲初创企业大会不久前在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。会议旨在为非洲国家的初创企业和小微企业发展制定路线图，推动非洲地区创新创业投资合作。近年来，受益于政策支持、商业驱动、人口红利等因素，非洲大陆的初创企业快速增加，吸引的投资日益扩大。

据乌干达“非洲摘要”数据和信息公司统计，非洲融资最多的100家初创公司主要分布在13个国家，尼日利亚、肯尼亚、南非和埃及等表现突出。数据还显示，当前非洲融资最多的100家初创公司已筹集约100亿美元，其中阿尔及利亚电子商务平台卓米亚公司成立7年来，通过6轮融资筹集了8.85亿美元，是非洲融资最多的初创公司之一。

非洲“工程新闻网”报道称，非洲地区的初创企业发展潜力巨大，物流、能源和医疗保健是初创企业重点投入的领域。鉴于非洲大陆自由贸易区2021年初正式成立，地区物流网络正在加紧建设中。过去一年，非洲地区涌现出超过20家交通领域的初创公司，这些企业大多看好非洲大陆构建互联互通物流网络的商机。

当前，全球应对气候变化形势日益迫切，非洲国家发展也面临绿色转型。不少初创企业着眼能源转型，专注于发展可再生能源和提供新能源技术等。例如，肯尼亚的绿光星球公司自2008年成立以来，共计募集资金4亿美元，成为非洲地区新能源领域初创企业的翘楚。这家公司先后与全球300多家企业或机构建立合作伙伴关系，迄今已为超过4500万偏远农村消费者提供家庭太阳能相关服务。

地区一些初创企业还积极利用新技术创新解决方案，改善医疗卫生基础设施条件，为当地民众创造更加良好的就医条件。总部在南非的初创企业服务公司——非洲创始人工厂表示，非洲国家在医药保健科技创新领域不断取得积极进展，业务范围覆盖快速诊断、远程医疗、在线药房、药品配送、电子病历等领域，预计未来几年内该行业有望出现独角兽企业。

（本报阿尔及尔1月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)