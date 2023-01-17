人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

非洲初创企业快速增加

本报记者  王传宝
2023年01月17日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　首届非洲初创企业大会不久前在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。会议旨在为非洲国家的初创企业和小微企业发展制定路线图，推动非洲地区创新创业投资合作。近年来，受益于政策支持、商业驱动、人口红利等因素，非洲大陆的初创企业快速增加，吸引的投资日益扩大。

　　据乌干达“非洲摘要”数据和信息公司统计，非洲融资最多的100家初创公司主要分布在13个国家，尼日利亚、肯尼亚、南非和埃及等表现突出。数据还显示，当前非洲融资最多的100家初创公司已筹集约100亿美元，其中阿尔及利亚电子商务平台卓米亚公司成立7年来，通过6轮融资筹集了8.85亿美元，是非洲融资最多的初创公司之一。

　　非洲“工程新闻网”报道称，非洲地区的初创企业发展潜力巨大，物流、能源和医疗保健是初创企业重点投入的领域。鉴于非洲大陆自由贸易区2021年初正式成立，地区物流网络正在加紧建设中。过去一年，非洲地区涌现出超过20家交通领域的初创公司，这些企业大多看好非洲大陆构建互联互通物流网络的商机。

　　当前，全球应对气候变化形势日益迫切，非洲国家发展也面临绿色转型。不少初创企业着眼能源转型，专注于发展可再生能源和提供新能源技术等。例如，肯尼亚的绿光星球公司自2008年成立以来，共计募集资金4亿美元，成为非洲地区新能源领域初创企业的翘楚。这家公司先后与全球300多家企业或机构建立合作伙伴关系，迄今已为超过4500万偏远农村消费者提供家庭太阳能相关服务。

　　地区一些初创企业还积极利用新技术创新解决方案，改善医疗卫生基础设施条件，为当地民众创造更加良好的就医条件。总部在南非的初创企业服务公司——非洲创始人工厂表示，非洲国家在医药保健科技创新领域不断取得积极进展，业务范围覆盖快速诊断、远程医疗、在线药房、药品配送、电子病历等领域，预计未来几年内该行业有望出现独角兽企业。 

　　（本报阿尔及尔1月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 17 版）
(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部