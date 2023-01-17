新华社北京1月16日电 1月16日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅表示，当今世界形势充满动荡和变革，中法关系的健康稳定发展具有特殊意义。同为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，中法应加强战略沟通，为应对全球乱局、变局发挥重要作用。中方愿同法方密切高层交往、深化战略互信，开辟中法全面战略伙伴关系新前景。今年是中国欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中方愿同法方和其他欧盟成员国一道，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢，为中欧全面战略伙伴关系注入新动力。

博纳表示，法方高度重视法中关系，愿同中方加强高层交往，深化在创新、科技等领域合作，共同擘画未来发展蓝图。法国反对冷战思维和集团政治，愿为扩大欧中对话、维护多边主义、促进全球经济复苏、合作应对气候变化发挥积极作用。法方理解并支持中方采取的抗疫措施，相信中方必将战胜本轮疫情。

双方重点围绕下步双边交往重要议程交换了意见。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 02 版）

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