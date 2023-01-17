马丁·阿尔布劳

《习近平谈治国理政》第四卷自信地宣示了中国共产党的历史使命，展现了中华民族伟大复兴的光明前景。中国取得了伟大发展成就，中国经验为其他国家提供了借鉴，鼓舞着各国人民为创造美好生活而不懈努力

《习近平谈治国理政》第四卷的出版是国际出版界的一件大事。习近平主席作为思想家的声望和他对全球事务的影响力不断提高。习近平主席对全球化语境下现代国家理论的贡献引发全球政治思想界的高度关注。

我从《习近平谈治国理政》前三卷中受益良多。习近平主席提出了一系列旨在推动社会健康发展的新理念，反映了人民对和平与发展的价值追求和共同愿望，丰富了国家治理理论。

习近平新时代中国特色社会主义思想将沉淀了几千年、蕴含着渊博智慧的中国经验与马克思主义相结合，强调理论联系实际，认为马克思主义必须与时俱进才能科学指导实践。

鉴于人类自身行为已经危及我们赖以生存的地球，习近平主席高度重视推动生态文明建设，促进可持续发展。“人与自然和谐共生”理念深植于中国文化，习近平主席擘画的长江经济带发展蓝图就充分体现了绿色发展理念。

习近平主席指出，民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。世界不存在单一的制度模式，各国必须建立起符合自己历史文化的政治制度。中国共产党始终认为，人民民主是社会主义的生命；人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心；中国特色社会主义政治发展道路是符合中国国情、保证人民当家作主的正确道路；人民通过选举、投票行使权利和人民内部各方面在重大决策之前进行充分协商，尽可能就共同性问题取得一致意见，是中国社会主义民主的两种重要形式；要把中国社会主义民主政治的特点和优势充分发挥出来，不断推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，为党和国家兴旺发达、长治久安提供更加完善的制度保障。

习近平主席提出全过程人民民主重大理念，是中国共产党理论创新的重要成果。全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主。中国的人民代表大会制度对于发展全过程人民民主具有重要作用。

习近平主席乐于与青年人交流，唤起了中国青年为实现中国梦而努力奋斗的热情。习近平主席在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上发表重要讲话，强调中国共青团要自觉对标全面从严治党经验做法，以改革创新精神和从严从实之风加强自身建设，严于管团治团，在全方位、高标准锻造中焕发出共青团昂扬向上的时代风貌。

《习近平谈治国理政》第四卷自信地宣示了中国共产党的历史使命，展现了中华民族伟大复兴的光明前景。中国取得了伟大发展成就，中国经验为其他国家提供了借鉴，鼓舞着各国人民为创造美好生活而不懈努力。

（作者为英国社会科学院院士）

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 02 版）

(责编：牛镛、白宇)