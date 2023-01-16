新华社北京1月16日电（记者王宾、成欣）针对美日两国领导人日前发表联合声明诋毁中国形象一事，外交部发言人汪文斌16日说，中方敦促美日摒弃冷战思维，去除遏制打压中国的心魔，停止穷兵黩武、祸乱世界的危险行径。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，13日，美国总统拜登同日本首相岸田文雄在华盛顿举行会谈并发表联合声明，称中国违反基于规则的国际秩序，导致当前亚太地区挑战上升；双方致力于加强美日同盟和对日防卫，并在东海、台湾等问题上指责中国。中方对此何有回应？

“日美合谋上演诋毁中国形象、干涉中国内政、打压中国发展的闹剧，既十分虚伪，也十分危险。中方对此坚决反对，已就此向有关国家提出严正交涉。”汪文斌说。

汪文斌说，日本曾步入军国主义歧途，发动侵略战争，犯下严重反人类罪行，给地区和世界带来深重灾难。但日方非但不认真反省，反而再次表现出强军扩武的危险态势，防卫预算连续11年大幅增长，不断调整安保政策，大力谋求军力突破，还颠倒黑白地渲染地区紧张局势，为自身整军经武找借口，甚至谋求将北约引入亚太地区。日方所作所为不得不令人怀疑，日本正在脱离战后和平发展轨道，重蹈历史覆辙的危险正在不断积聚。“我们正告日方，做亚太安全稳定的破坏者、搅局者必将遭到地区国家普遍反对、强烈反制。”

汪文斌表示，美国对别国一再奢谈规则和秩序，但自身却是当之无愧的国际规则和秩序头号破坏者。从肆意侵略他国到滥施单边制裁，从联合国会费拖欠大户到恶意阻挠世贸组织上诉机构法官遴选“钉子户”，从任意对他国进行“胁迫外交”到四处拼凑封闭排他的“小圈子”，从部署大量舰机到亚太地区耀武扬威到打开核扩散的“潘多拉魔盒”，美国从来不在乎什么规则或秩序，美国真正在乎的只有一件事，就是美国霸权稳不稳。只要不符合美国利益，美方就会无视、修改甚至推翻已有的规则，哪怕有关规则是美方自身提议制定的。

汪文斌说，值得指出的是，中国将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，中国的和平发展是任何国家、任何势力都无法阻挡的。中方将采取必要措施，坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。

“我们敦促美日摒弃冷战思维，去除遏制打压中国的心魔，停止穷兵黩武、祸乱世界的危险行径，回归和平、友好、合作的人间正道。”汪文斌说。

另有记者问：日前，美日外长、防长举行“2+2”会谈后发表联合声明，声称双方持续关切中国正在和加速进行核武库扩张，且中方缺乏透明。中方对此有何评论？

汪文斌说，美日联合声明操弄话术、混淆视听，渲染鼓噪中国“核威胁”，企图为自身军事力量松绑寻找借口。中方对此坚决反对，已提出了严正交涉。

汪文斌表示，中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，恪守任何时候、任何情况下不首先使用核武器，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国是五个核武器国家中唯一作出上述承诺的国家。中国核力量始终维持在国家安全需要的最低水平。任何国家只要不对中国使用核武器，都不会受到中国核武器的威胁，这是最有实际意义的透明。

汪文斌说，事实上，美日两国在核裁军与核不扩散问题上的消极动向才值得国际社会高度警惕。美国拥有世界上最庞大、最先进核武库，投入上万亿美元升级“三位一体”核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，并通过出售核潜艇、强化“核保护伞”等方式推动构建极具冷战色彩的“小圈子”。日本作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国，理应切实履行核不扩散国际义务，却一直享受着美国的“核保护伞”，甚至反对和阻挠美国放弃首先使用核武器政策，国际社会对此早有关切和质疑。

汪文斌说，中方敦促和奉劝美日两国摒弃冷战思维、阵营对抗，切实履行核裁军和核不扩散义务，为维护国际和地区和平稳定发挥应有作用。

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