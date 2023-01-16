新华社北京1月16日电（记者王宾、马卓言）外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上表示，中方将一如既往地支持世卫组织发挥作用，团结国际社会一道抗击疫情。

汪文斌说，1月14日，中国国家卫生健康委主任马晓伟同世界卫生组织总干事谭德塞通电话，主要就当前疫情防控工作交换意见。世卫组织秘书处及谭德塞总干事高度赞赏中国政府新冠疫情应对努力，感谢中方同世卫组织长期进行疫情防控技术交流、分享疫情信息数据。双方一致同意继续加强疫情防控技术交流合作，共同维护全球卫生安全。

据汪文斌介绍，中方始终高度重视同世卫组织合作关系，积极支持世卫组织在全球团结抗疫中发挥领导协调作用，同世卫组织秘书处和谭德塞总干事保持着密切交流。中方自疫情初期就同世卫组织和世界各国分享信息，第一时间向世卫组织报告疫情，最早鉴别出病原体并分享基因序列，并同世卫组织建立技术交流机制。仅最近一个多月，中方就同世卫组织进行了5次技术交流和1次通话。中方为全球团结抗疫所作积极贡献得到了世卫组织和国际社会广泛认可。

汪文斌表示，中方将一如既往地支持世卫组织发挥作用，团结国际社会一道抗击疫情，也愿继续本着依法、及时、公开、透明的原则，同包括世卫组织在内的国际社会分享疫情信息，共同应对疫情挑战。希望各方秉持科学客观立场，尊重和支持中方防控工作，为全球团结抗疫作出应有贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)