新华社北京1月16日电（记者王宾、马卓言）外交部发言人汪文斌16日表示，中方再次敦促日方正视各方合理关切，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，并接受国际原子能机构的严格监督，在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商前，不得擅自启动核污染水排海。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本政府13日称，将于今年春夏期间开始向海洋排放经过处理的福岛第一核电站核污染水。日本全国渔业协会联合会再次声明反对。韩国外交部当日表示，日方必须从客观和科学角度出发，以安全且符合国际法和国际标准的方式处理福岛核污染水。中方对此有何评论？

汪文斌说，近两年来，国际社会一直强烈质疑和反对日本政府向海洋排放福岛核污染水的单方面错误决定，严重关切此举对海洋环境、公众健康等方面的影响。事实上，日本国内多数民众也反对这种不负责任的做法。相关民调显示，55%的被调查者反对将核污染水处理后排放入海。

“令人遗憾的是，各方关切迄未得到日方应有的重视和解决。”汪文斌说，在核污染水排海方案的正当性、核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等问题上，日方未能作出科学、可信的说明。国际原子能机构技术工作组虽已三次赴日实地考察评估，但尚未就日处置方案的安全性得出结论，并且还对日方提出诸多澄清要求和整改意见。在此情况下，日方强行批准核污染水排海方案并推进排海工程建设，这种做法是轻率和不负责任的。

“中方再次敦促日方正视各方合理关切，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，并接受国际原子能机构的严格监督，切实保护海洋环境和各国民众健康权益。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商前，日方不得擅自启动核污染水排海。”汪文斌说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)