新华社北京1月16日电 新年伊始，中国外交部长秦刚首次出国访问，于1月9日至16日到访埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部、阿盟总部。这是中国外长连续33年选择非洲作为新年出访的第一站，再度印证中非深厚的传统友谊。

友谊源远流长，“中国是值得信赖的伙伴”

在此行首站埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚总理阿比表示，中国外长将埃塞俄比亚作为就任后首次出访的首站，充分彰显了两国的深厚友谊和双边关系的重要性。

在最后一站埃及首都开罗，埃及总统塞西说，埃中友谊历史凝结，牢不可破。愿同中国加强国际和地区事务协作，推进阿中、非中合作。

中国外长新年首访必往非洲的外交传统可以追溯至1991年。当年1月，时任外交部长钱其琛访问埃塞俄比亚、乌干达、肯尼亚和坦桑尼亚四国。此后，这一传统即便在新冠疫情严重期间也从未中断，彰显出中非友谊的特殊地位。

这是1月11日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的非洲疾控中心总部大楼。新华社记者董江辉摄

中非友谊源远流长，源于双方相似的历史遭遇和发展状况。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中国和非洲历来是休戚与共的命运共同体，是合作共赢的利益共同体。

中非友谊更植根于长期的互相尊重、互相支持。早在20世纪五六十年代，诞生不久的中华人民共和国尽管面临各种困难，仍不遗余力支持非洲国家追求民族独立和解放事业。1971年，在包括非洲国家在内的广大发展中国家的帮助下，新中国恢复在联合国的合法席位。

此后，中非关系不断深化，特别是2013年中方提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观的十年来，在中非领导人共同引领和推动下，中非关系取得举世瞩目的历史性成就，迈入构建高水平中非命运共同体的新时代。

这是2021年7月13日，中国专家组成员在布基纳法索中西大区水稻示范区查看苗情。新华社发（中国农业组供图）

1月11日，非盟委员会主席法基在中国同非盟第八次战略对话上指出，在非洲争取民族独立和解放的斗争中，中国同非洲站在一起；在非洲加快发展振兴、更多参与国际事务的努力中，中国同非洲站在一起。

埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德说：“非洲国家普遍认为，中国是一个值得信赖的伙伴，（非洲国家）对中非合作满怀信心。”

合作硕果累累，“来自中国的合作总是受欢迎”

近年来，中非关系发展硕果累累。新世纪之初，中非合作论坛正式成立，并由此成为中非开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制。近十年来，中非进一步携手共建“一带一路”，为双方合作注入新活力。

肯尼亚非洲政策研究所首席执行官彼得·卡戈万加认为，中国真心诚意帮助非洲发展，这从中国对非盟《2063年议程》发展目标的支持中就能看出来。

中国帮助非洲切实惠及民生。2000年以来，中国在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医院和诊所、170多所学校、45个体育场馆、500多个农业项目。得益于一个个项目的落地，非洲人民越来越多感受到合作与发展带来的红利。

这是2017年5月17日，在肯尼亚内罗毕，肯尼亚女火车司机肯西莉亚、温蒂、卡洛林（由左至右）跟随中国老师张程熟悉操作流程。由中国承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，于2017年5月通车。新华社记者孙瑞博摄

中国帮助非洲并非出于一己私利。秦刚在同法基共同会见记者时指出，非洲是一块崛起的大陆、希望的沃野，充满生机和活力。没有非洲的和平与发展，就没有世界的稳定与繁荣。

中国帮助非洲推动中非情意交融。萨阿德说，在新冠疫情暴发之初，众多非洲国家纷纷向中国表达慰问和支持。而当疫情在非洲大陆肆虐之时，“中国以及中方的慈善组织也都为非洲控制疫情提供帮助。”

从道路相通到情意相融，中非合作带来的成果看得见、摸得着，为促进非洲经济社会发展和民生改善发挥了重要作用，展现了中非关系的成色和中非友谊的底色，得到了非洲国家和人民的赞誉。正如萨阿德所说，“来自中国的合作，总是受欢迎的、可信的”。

法基说，我们珍视中方为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供的强有力支持，期待同中方一道，携手推进新时代中非命运共同体建设。（记者：乔本孝、李言、彭梦瑶；编辑：张代蕾、王申）

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