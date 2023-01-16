新华社北京1月16日电 综合新华社驻外记者报道：日本政府13日称，“今年春夏之际”开始向海洋排放经过处理的核污染水。韩国、俄罗斯、菲律宾等周边国家专业人士近日对日本单方面强推核污染水排海方案的做法表达担忧，认为直接将核污染水倾倒入海极不负责任，一旦实施将对海洋生态和环境造成威胁。

韩国民间环保组织“环境运动联合”能源气候局局长安哉训日前接受新华社记者采访时表示，日方称福岛核污染水在排放入海之前，要经过“多核素去除设备（ALPS）”过滤，但经过该设备处理的核污染水最终仍含有氚等难以清除的放射性元素，不能认为核污染水只要经过ALPS装置净化后就可以排入大海。此外，目前国际社会对于核污染水排海方案缺乏充分透明的信息，日方没有公布关于排放持续时间、排放总量、所含污染物浓度等的准确信息，因此无法判断日方的核污染水排海方案是足够安全。

安哉训指出，其实并非没有其他方法解决这一问题，正如日本国内反对核污染水排海的环保组织所主张的，应暂时将核污染水封存，同时寻找更优解决方案，但日本政府为了节省成本选择排海方案。该方案一旦实施将“覆水难收”，没有回头路可走，放射性物质将对环境产生长期影响，目前还难以推断今后核污染水在海洋中不断扩散将给海洋生态造成什么样的危害。

“这不是日本的大海，而是全人类的海洋。”安哉训强调，核污染水排海如果实施，将成为一个十分负面的先例。“如果允许日方长期向大海排放核污染水，那么是不是今后所有放射性物质都可以倾倒入海？”

俄罗斯全俄渔业与海洋研究所太平洋分部国际科技合作部主任奥列格·卡图金说，将福岛第一核电站核污染水排放入海可能对海洋生态系统产生不利影响。尽管核污染水可能经过化学处理，但仍可能含有放射性物质。放射性元素及其衰变产物还可能影响海洋生物基因组及其生理机能。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊表示，日本单方面强推核污染水排海行动与国际环境保护法规倡导的做法背道而驰。亚洲水体之间联系紧密，福岛第一核电站核污染水如果到达附近地区，将影响附近海洋以及沿海环境和居民健康。日本在实施其计划前应谨慎地与可能受该决定影响的国家进行磋商。

日本政府2021年4月决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水经处理并稀释后，于2023年春排放入海。该计划推出后一直遭到日本国内民间团体的反对。岩手、宫城和福岛县的生活协同组合联合会和宫城县渔协代表2022年9月向东京电力公司和日本经济产业省递交了约4.2万人的联合署名，反对福岛第一核电站核污染水排海方案，要求采取其他方法处理核污染水。宫城县渔业协会会长寺泽春彦13日对媒体表示，他们将继续坚持反对态度，在确保渔民不要蒙受损失的同时，坚定地向政府传达维持渔民生计所必需的东西。

中国、韩国、菲律宾、太平洋岛国论坛等诸多国家和国际组织此前也多次对日本核污染水排海决定表示反对和质疑，希望日方认真回应各方关切，以负责任态度寻找核污染水的妥善处置办法，而不是一味强推排海方案。（参与记者：陆睿、闫洁、刘锴、陈畅、郭飞洲、钱铮）

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