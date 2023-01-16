新华社阿克拉1月16日电 专访：部分西方媒体对中国防疫政策的抹黑经不起时间检验——访加纳智库非中政策咨询中心执行主任弗林蓬

新华社记者许正

加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬日前接受新华社记者采访时说，部分西方媒体用双重标准抹黑中国疫情防控政策，其目的是“妖魔化”中国，经不起时间的检验。

弗林蓬说，部分西方媒体此前在疫情严重的时候一直批评中国实施严格的防疫措施，等到中国优化调整疫情防控措施后，他们又开始批评这些调整措施。无论中国怎么做，他们都会给出负面评论。“这种充满敌意的论调不会让人感到意外，因为他们有着明显的‘双标’。”

弗林蓬说，每个国家的疫情防控政策都应以本国实际情况为基础。拥有14亿多人口的中国在疫情暴发后需要消除新冠病毒广泛传播的风险。中国对高风险区内的人员实施封控、加快新冠疫苗接种、倡导民众在公共场所佩戴口罩、保持社交距离等措施有效遏制了新冠病毒的广泛传播。

“一些西方媒体所谓的标准并不适用中国，这些批评经不起时间的检验。”他说：“中国不断优化调整防疫政策是立足于本国国情的科学决策。那些认为中国实施封控举措是妨碍世界经济增长、调整防疫措施会加速病毒在世界范围内扩散的论调是荒谬的。”

弗林蓬认为，中国疫情防控政策的调整有科学数据支持，“我对中国有效防控疫情很有信心，相信中国再次向世界敞开大门和加速经济恢复发展恰逢其时。”

弗林蓬强调，中国经济是世界经济的重要组成部分，也是世界主要旅游目的地和客源国，中国迈入疫情防控新阶段将带动旅游业等产业快速增长。

弗林蓬说，中国疫情防控政策调整向世界释放积极信号，将增强投资者信心，促进全球供应链恢复，有助于全球经济复苏。

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