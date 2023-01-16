新华社开罗1月16日电（记者 姚兵）当地时间1月15日，外交部长秦刚在开罗同阿盟秘书长盖特共同会见记者时表示，首届中阿峰会成功举行，取得丰硕成果。峰会发表了《首届中阿峰会利雅得宣言》《中阿全面合作规划纲要》和《深化面向和平与发展的中阿战略伙伴关系文件》3份有分量的成果文件。中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。

秦刚强调，下阶段，中方愿同阿方加强沟通协作，把首届中阿峰会成果落到实处。

一是共同弘扬“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神，坚持独立自主，聚焦经济发展，维护地区和平，加强文明交流，把中阿命运共同体扎扎实实建设好，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

二是共同践行《利雅得宣言》精神。《宣言》强调维护以国际法为基础的国际秩序和多边主义；弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；反对将人权问题政治化、工具化，反对干涉别国内政；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，加强反恐努力，反对反恐“双重标准”；加强文明对话，维护世界文明多样性，反对“文明冲突论”。双方要共同秉持上述精神，捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益。

三是共同打造更多务实合作成果。《中阿全面合作规划纲要》涵盖政治、经贸、投资与金融等18个领域182项合作举措。习近平主席提出的中阿务实合作“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等8个领域56项合作举措，契合阿方发展需求和关切。中方将同阿方建立有效工作机制，逐项落实上述合作举措，加快推进条件成熟的合作项目，争取更多早期收获。

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