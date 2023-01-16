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秦刚谈访埃成果和共识

2023年01月16日15:30 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月16日电（记者姚兵）当地时间1月15日，外交部长秦刚在开罗向记者表示，2016年，我曾陪同中国国家领导人访问埃及。埃及谚语说，“喝过尼罗河的水，一定还会再来”，再次来到埃及我倍感亲切。中埃传统友好，全面战略伙伴关系质量高成色足，近年来，在习近平主席和塞西总统战略引领下，中埃关系实现跨越式发展。特别是过去三年，中埃团结抗疫，守望相助，深化了全面战略伙伴关系内涵。此次访埃期间，我同埃方就落实两国元首重要共识深入交流，就双边关系和共同关心的地区和国际问题达成广泛共识。

　　双方一致认为，中埃战略互信牢固，要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方感谢埃方在台湾、涉疆等涉及中国核心利益问题上给予宝贵支持，坚定支持埃及走符合自身国情的发展道路，支持埃及维护国家主权安全，实现发展振兴。

　　双方一致认为，中埃共建“一带一路”成果丰硕、潜力巨大。中方愿同埃方进一步对接发展战略，共同落实全球发展倡议；愿同埃方合作推进重大项目建设，进口更多埃及优质产品，鼓励更多中国企业赴埃及投资兴业，实现更高程度互利共赢。

　　双方一致认为，中埃两国文明深厚，要持续扩大人文交流，积极推动两国智库、青年、媒体交往，实现更深层次的民心相通。近期，中方根据疫情形势变化优化调整了防控措施，这将便捷中外人员交往。埃方欢迎中国游客赴埃，中方对此表示赞赏，相信不久的将来，来埃及的中国游客和航班数量将恢复甚至超过疫情前水平。

　　双方一致认为，中埃在地区和国际事务中观点相近、立场相似，要更加紧密协作，共同推动地区热点问题政治解决，共同维护国际关系基本准则，捍卫不干涉内政原则，维护发展中国家共同利益。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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