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秦刚谈中国的中东政策

2023年01月16日15:30 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月16日电（记者姚兵）当地时间1月15日，外交部长秦刚在开罗同埃及外长舒凯里共同会见记者时表示，近年来，中东国家和人民不断加强团结自强，努力推进发展振兴，积极倡导文明交流，致力维护公平正义，是世界多极化中一支重要力量。另一方面，中东局势中的不稳定不确定性仍然突出，地区热点问题起伏发展，一些国家局势动荡不安，外部干涉仍是破坏地区安全稳定、影响地区长治久安的重要因素。

　　秦刚说，中方主张，应尊重地区国家主权和领土完整；鼓励地区国家通过对话协商寻找符合地区实际、兼顾各方利益、能为各方接受的热点问题解决方案；呼吁向地区国家提供更多发展支持，帮助地区国家应对粮食和能源安全挑战，夯实地区发展根基；应合力打击恐怖主义不放松，防止恐怖极端势力趁乱扩散。中方呼吁域外国家要尊重中东国家主权，不要干涉地区国家内政；要践行真正的多边主义，不要搞单边霸凌制造矛盾；要尊重中东历史文化传统，不要制造文明隔阂，为促进中东安全稳定注入正能量。

　　秦刚说，中国始终支持中东人民独立自主探索发展道路，支持中东国家团结协作解决地区安全问题；大力同中东国家合作共建“一带一路”，落实全球发展倡议，共同追求发展振兴；践行全球安全倡议，倡导建立共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，为推动地区热点问题政治解决贡献中国智慧、中国方案；积极同中东国家开展文明交流，共同守护世界文明多样性。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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