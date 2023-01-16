新华社开罗1月16日电（记者姚兵）当地时间1月15日，外交部长秦刚在开罗同埃及外长舒凯里共同会见记者时表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，关乎中东和平稳定，关乎国际公平正义，中方高度重视。习近平主席多次就解决巴勒斯坦问题提出倡议，强调巴勒斯坦人民遭遇的历史不公不能无限期延续，合法民族权利不能交易，独立建国诉求不容否决；国际社会应当坚定“两国方案”信念，坚守“土地换和平”原则，坚决致力于劝和促谈，扩大对巴方人道主义和发展援助，促进巴勒斯坦问题早日得到公正解决。

秦刚说，近期，以巴双方紧张局势加剧，中方深感担忧。中方呼吁有关各方遵守关于巴勒斯坦问题的国际共识和联合国相关决议，切实维护耶路撒冷宗教圣地历史上形成的现状，呼吁有关各方保持冷静与克制，防止紧张事态进一步升级。以色列尤其应停止一切煽动挑衅，避免任何可能导致局势恶化的单边行动。上周，中方积极响应巴勒斯坦和阿拉伯朋友合理诉求，支持联合国安理会召开巴勒斯坦问题紧急公开会，推动安理会在巴勒斯坦问题上发挥应有作用。

秦刚表示，以巴局势不时激化，根本原因在于以巴和谈停滞，“两国方案”迟迟得不到落实。国际社会应该增强紧迫感，把巴勒斯坦问题置于国际议程优先位置，推动以巴恢复和谈，妥善处理耶路撒冷等最终地位问题，促进巴勒斯坦问题在“两国方案”基础上早日得到公正持久解决。有影响的大国应当为此承担起责任。

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