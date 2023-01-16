新华社巴格达1月15日电 通讯：走进伊拉克首个汉语水平考试考点

新华社记者凡帅帅 董亚雷

“你今天上午做什么了？”“我去买了菜和水果。”

14日，一场汉语水平考试（HSK）在位于伊拉克首都巴格达的伊中友好协会内进行。考场内，12名伊拉克考生正聚精会神地听着录音里的对话，认真回答每一个问题。

本次考试由孔子学院总部汉考国际和伊中友好协会主办。据汉考国际学创中心业务副经理李盼介绍，当天设在伊中友好协会的考场是伊拉克首个汉语水平考试考点。

“我很兴奋，因为这是伊拉克学生第一次在本国参加汉语水平考试。”本次考试伊拉克考官、伊中友好协会中文教师贾思德告诉记者，近年来，越来越多的伊拉克人希望通过汉语水平考试，前往中国求学、就业。此前，由于伊拉克国内没有考场，伊拉克学生不得不到国外去参加考试。

走进伊中友好协会考场，就能看见中文书、中国结和中国风景照片，仿佛这里不是距离中国遥远的异国他乡。除了考试，巴格达的中文学习者也会在伊中友好协会上课，较为熟悉的环境让考生们放松不少。

“答得很好。”刚刚考完的伊拉克姑娘扎赫拉·哈迪坐在椅子上，神情轻松。她告诉记者，正因为对中文的热爱，这次她特地从100公里外的卡尔巴拉赶来参加考试。她还计划去中国攻读硕士学位。“我喜欢中国文化，想在那里结识更多的中国朋友。”

另一名考生沙姆斯·海德尔说，自己已经学了一年左右的中文，希望更快提升中文水平，“中文没有我们想象的那么容易”。她告诉记者，中国的国际影响力日益增强，学习中文、研究中国会使自己在今后的工作中获益。

考生阿拉·穆罕默德是一家广告公司的老板。“我们从中国进口很多商品，因此学习中文非常重要。”他说，能用中文与中国人沟通让工作变得容易，希望自己以后能多去中国做生意。

李盼告诉记者，“为满足当地中文教学需求，以后将与当地合作伙伴一起设立新的HSK考点和中文学习测试中心。”

伊中友好协会会长海德尔·鲁拜伊表示，在巴格达举办中文考试是促进民心相通之举，“将增进我们与中国朋友之间的知识和文化交流”。

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