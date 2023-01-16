人民网罗马1月15日电（记者谢亚宏）1月13日，中国驻米兰总领事馆张凯斌副总领事访问佛利市，出席佛利中意绿地协会第二届理事会就职庆典，并考察当地华侨华人企业和华校。

在会见佛利市长扎蒂尼和佛利—切塞纳省长代表达尔迪时，张凯斌介绍了中国共产党第二十次全国代表大会重要成果和中国式现代化本质特征。强调，中国式现代化将给包括意大利在内的世界各国带来新的发展机遇。中意两国同为文明古国，友好交往源远流长，两国合作具有良好的前景和空间。中国驻米兰总领事馆愿加强与佛利市和佛利—切塞纳省政府的沟通与联系，共同为侨胞生存发展营造更加有利的环境。

扎蒂尼市长和达尔迪省长代表介绍了当地特色产业，表达与中国加强经济合作和文化交往的愿望。表示，广大侨胞在当地艰苦创业，为促进当地经济发展和中意各领域民间交往作出了重要贡献。愿加强与总领事馆合作，不断为当地中国公民提供良好服务。

在出席佛利中意绿地协会第二届理事会就职庆典时，张凯斌表示，希望协会在新一届会长团领导下，继承和发扬优良传统，不断加强自身建设，团结各兄弟侨团，积极推动和谐侨社建设，关心支持华文教育事业，弘扬中华优秀传统文化，为促进中意友好、增进两国各领域合作交流发挥华侨华人的独特优势和作用。

张凯斌一行还考察了佛利市LIFE365、阿富沙发公司等当地华侨华人企业并走访绿地协会华文学校。

(责编：贾文婷、常红)