本报1月15日电 （记者花放、刘仲华）“欢乐春节—中德文化交流盛宴”活动日前在德国北威州首府杜塞尔多夫举行。中德师徒合作表演了少林功夫、中德双语女声二重唱《乘着歌声的翅膀》、女声合唱《枉凝眉》等节目，让来宾感受到浓浓的中国年味。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国在致辞中表示，过去一年，中德两国共同庆祝建交50周年。50年的历史告诉两国人民，中德关系高水平发展的关键，在于坚持相互尊重、合作共赢。两国应当加强沟通交流，增进互信合作，推动中德关系取得更大发展。

北威州联邦、欧洲和国际事务国务秘书施派希在致辞中说，北威州与中国各地的经贸与人文交流密切。北威州重视与中国伙伴保持长期、多方位的合作关系，期待今后进一步加深合作。

德中友协联合会主席卜布表示，“欢乐春节”活动搭建了德中对话与相互理解的桥梁，为双方增进互信、扩大合作奠定基础。

本次活动由中国对外文化交流协会、中国驻杜塞尔多夫总领事馆主办，德国中华总商会协助承办，德中友好协会联合会等当地团体提供支持。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 03 版）

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