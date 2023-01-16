当地民众参观“新生活·新风尚·新年画展”。

卢森堡中国文化中心供图

本报1月15日电 （记者牛瑞飞）1月13日晚，“新生活·新风尚·新年画展”在卢森堡中国文化中心开幕，由此拉开2023年卢森堡“欢乐春节”系列活动序幕。

当晚，卢森堡中国文化中心张灯结彩，洋溢着温暖、欢乐、祥和的节日气氛。中心展厅展出的50幅中国年画色彩鲜明，风格独特，题材丰富，极具表现力。农民画家和专业美术工作者创作的一幅幅新年画，赞美新生活，讴歌新时代，从中国的发展变化、传统文化、田园风光、乡村振兴等方面彰显中国文化之美，向卢森堡民众介绍优秀传统艺术和美好小康生活。

中国驻卢森堡大使华宁在致辞中表示，春节是中国人民最重要的节日，很高兴同卢森堡各界一同举办丰富多彩的中国春节庆祝活动，与大家共度欢乐祥和的中国年。中卢文化交流在新的一年将更加紧密，开启新的一页。

卢森堡著名建筑师弗朗斯瓦·瓦伦蒂尼对中国年画很感兴趣，“这些年画色彩斑斓，画中的人物惟妙惟肖”。卢森堡视觉艺术家斯迪克认为中国年画很有特色，其视觉冲击力让人印象深刻。

卢森堡中国文化中心主任张晶介绍，2023年卢森堡“欢乐春节”系列活动将陆续展开，中国文化中心还将举办文化游园会、民乐导赏音乐会等活动。卢森堡商会、卢森堡大学孔子学院、地方政府以及当地协会都将组织丰富多彩的文化活动庆祝中国新年。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 03 版）

(责编：牛镛、白宇)